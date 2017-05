Der Kultursommer kann kommen

Baden-Baden - Der Baden-Badener Kultursommer kann kommen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Kur- und Tourismus-Chefin Nora Waggershauser und Anja Riedl vom Kulturbüro der Stadt stellten gestern das druckfrische neue Programm vor. Erstmals wurden die Höhepunkte von Juni bis September in einem handlichen Heftchen gebündelt und auf jeweils vier Seiten kurz vorgestellt: Veranstaltungen im Festspielhaus, Kurhaus/Kurpark, Museum Frieder Burda, Theater, Stadtmuseum, LA8, in der Kunsthalle und an verschiedenen anderen Orten wie Altes Dampfbad, Schloss Neuweier und einige mehr.

Auf den besagten vier Seiten wurde von jeder Institution nur "das Beste an Veranstaltungen herausgepickt, die auch über die Region hinaus interessant sind", sagte Mergen. Natürlich sei das Kultursommer-Angebot noch viel umfangreicher. Darüber informiert ein herausnehmbarer, aufklappbarer Terminkalender mit sämtlichen Angeboten. Durch diese Reduktion und Fokussierung soll das handliche Heftchen nicht nur übersichtlicher sein "als die dicken Schinken in manch anderen Städten, die kaum einer durchliest", so Mergen. Es soll auch Gästen Appetit machen, die aufgrund von Kongressen oder anderen beruflichen Gründen sporadisch in der Kurstadt weilen und spontan wissen wollen, wo in der Stadt oder der näheren Umgebung was los ist. Darüber hinaus sollen mit dem Programm jüngere Gäste und auch Baden-Badener angesprochen werden.

Nora Waggershauser nannte einige besondere Highlights der Bäder- und Kurverwaltung. Dazu zählte sie die Philharmonischen Schlosskonzerte am 7.und 8. Juli in Neuweier, bei denen mit Wein und Musik auch das Rebland mehr in den Fokus gerückt wird. Am Freitag, 28. Juli, beginnt in der Gönneranlage abends das "Kulturwochenende Musik und Museen" mit einem Konzert der Philharmonie.

In der "Langen Nacht der Kunst- und Kulturmeile" am darauffolgenden Samstag, 29.Juli, laden das Museum Frieder Burda, die Staatliche Kunsthalle, das Museum für Kunst und Technik des 19.Jahrhunderts und das Stadtmuseum bis 22 Uhr zu Sonderführungen und mehreren Attraktionen inklusive betreutem Kreativangebot für Kinder ein. Für beide Tage gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen auch ein Kombiticket-Angebot.

Ab 26. Mai wird an Wochenenden auch die Konzertmuschel im Kurpark bis Ende Juli wieder regelmäßig an den Wochenenden von der Philharmonie und anderen musikalischen Gästen bespielt (wir berichteten). Wenn die Philharmonie in die Sommerpause geht, gibt es im Kurpark am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, bei freiem Eintritt Open-Air-Tango, nicht nur für Profis. Auch Anfänger sind willkommen.

Ein weiterer Höhepunkt vom 21. bis 23. Juli wird das Marktplatzfest rund um die Stiftskirche. Drei Tage lang sorgen Baden-Badener Vereine für das leibliche Wohl der Besucher. Lokale Winzer gestalten ein Weindorf. Livemusik auf der Bühne präsentieren die Lokalmatadore Timeless und One-More-Times, die Bigband des Bundespolizeiorchesters München, weitere Musikvereine und Bands, und auch Sportvereine sind mit Aufführungen vertreten - ein Fest für die ganze Familie also.

Viele weitere Angebote des Baden-Badener Kultursommers finden sich in dem Programmheft und den Flyern, die es unter anderem im Bürgerbüro, in der Trinkhalle, in der Hotellerie und Gastronomie gibt.