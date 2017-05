Hunderte Sinzheimer zeigen Interesse

Sinzheim - Groß ist das Interesse der Sinzheimer an der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten am Dienstagabend in der Fremersberghalle gewesen. Das war bereits eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn vor der Halle an den vielen, einen Parkplatz suchenden Autos abzulesen. Schließlich waren es rund 800 Menschen, die den Reden von Amtsinhaber Erik Ernst und seinem Herausforderer Sascha Pröhl zuhörten. Bei Kandidat Nummer drei, Sascha Krolzig, einem Neonazi, nahmen hingegen viele Reißaus.

Aus Sicherheitsgründen hatte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Gabriel Schlindwein, sechs Sicherheitsleute engagiert, und auch die Polizei war vor Ort. Es kam zu keinerlei Störungen.

Gleich beim Eingang standen Sascha Pröhl und seine Frau und begrüßten alle Interessierten mit Handschlag. Zwei Ecken weiter wiederholte sich das Händeschütteln mit Erik Ernst, seiner Frau und zweien seiner drei Kinder. Im gemischten Publikum saßen auffallend viele junge Menschen, um sich ein persönliches Bild zu machen.

Wer zuerst seinen Hut in den Ring geworfen hatte bei seiner Bewerbung um das Amt des Gemeindeoberhauptes ab 1.August 2017 - die Wahl findet am kommenden Sonntag statt -, der war an dem Abend als Erster dran, gefolgt vom Zweiten und Dritten. Schlindwein, der sich über die "gute Resonanz" angesichts der sehr gut besuchten Halle freute, erklärte die Regularien. Der Gemeinderat hatte sich für eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten entschieden, die jeweils 15 Minuten Zeit zum Sprechen hatten - ohne Beisein der Mitbewerber -, zehn Minuten waren jeweils für Fragen aus dem Publikum eingeplant.

Bürgermeister Ernst (48) erinnerte gleich zu Beginn seiner Ausführungen daran, dass er vor acht Jahren in allen Ortsteilen mit großer Mehrheit gewählt worden war, und dass Sinzheim zum Lebensmittelpunkt "unserer Familie", seiner Frau und seiner drei Kinder, geworden sei. Die Familienkarte spielte später auch Pröhl aus, der mit seiner Frau entschieden habe: "Hier ist der richtige Ort für uns, hier wollen wir unsere Familie gründen und unsere Kinder großziehen." Ernst zog eine Bilanz der von ihm gemeinsam mit "Ihnen, den Vereinen, dem Gemeinderat und der Verwaltung" angestoßenen und verwirklichten Vorhaben und das gemeinsame Leitbild "Alt und Jung hält Sinzheim in Schwung". Und er hatte noch eine Überraschung parat: Es seien mit dem Besitzer des Leiberstunger Baggersees, der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und Versicherungen zielführende Gespräche geführt worden, dort eine offizielle Bademöglichkeit mit 100Parkplätzen zu ermöglichen - vorbehaltlich einer Zustimmung des Gemeinderats.

Ernst schöpfte seine Redezeit ebenso wie Sascha Pröhl voll aus, beide sprachen flüssig, lasen weitgehend vom Blatt ab und erhielten jeweils ähnlich starken Applaus.

Sascha Pröhl (31) will die Sinzheimer vermehrt in Projekte der Gemeinde einbinden. Er kann sich gut vorstellen, "über runde Tische, Workshops, Bürgerversammlungen oder bei konkreten Fragestellungen" die Bürger deutlich mehr an der Gestaltung der Gemeinde teilhaben zu lassen. "Und dies "ergebnisoffen zu Beginn der Planungen." Ein Anliegen ist ihm der Tourismus. "Sinzheim ist wunderschön und ich finde, dass die Gemeinde einen herausragenden Platz zwischen Bühl und Baden-Baden verdient", meinte er.

Der Dritte im Bunde, Sascha Krolzig (29), will frischen Wind ins Rathaus bringen. Deutliches Missfallen schlug ihm von den verbliebenen Besuchern entgegen, von denen einige bei seinen Ausführungen nach und nach das Weite suchten. Krolzig blieb gelassen und brachte sein Anliegen und seine Vorhaben in ruhigem Ton vor. Er nannte unter anderem die lokalpolitischen Themen B3 und B3 neu, die Belastung mit PFC sowie die Umgestaltung des Ortskerns. Während seiner Rede verließen nach und nach weitere Zuhörer den Raum. Der Kandidat nutzte die ihm zur Verfügung stehenden 15 Minuten nicht aus. Ein Bürger hatte anschließend keine Frage an den Kandidaten, aber unter Applaus eine Botschaft für ihn: "Für Sie und Ihre Freunde ist in Sinzheim kein Platz."

Das Schlusswort hatte Gabriel Schlindwein, der eine Bitte an die Adresse der Anwesenden richtete: "Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch."

Danach konnten die Besucher noch eine halbe Stunde die Halle nutzen, um sich in Gesprächen über das Gehörte auszutauschen.