Trend zum Beton bei strapazierten Flächen

Von Henning Zorn Baden-Baden - Asphalt oder Beton am Leopoldsplatz? Diese Frage muss bald beantwortet werden. Als Entscheidungshilfe bot die Stadtverwaltung dem Gemeinderat jetzt eine Exkursion nach Singen, Konstanz und Neu-Ulm an, um sich zu erkundigen, welche Erfahrungen man dort mit den beiden Materialien gemacht hat oder machen will. 14 Stadträte nahmen am Dienstag an der 13-stündigen Fahrt mit Bürgermeister Alexander Uhlig teil. Als wirklich schön kann man den asphaltierten Bahnhofsvorplatz in Singen eigentlich nicht bezeichnen. Er dient in erster Linie Verkehrszwecken - rund 900 Busse kurven hier jeden Tag herum. Und dies hinterlässt viele Spuren, nach denen die Gäste aus Baden-Baden nicht lange suchen müssen: Risse, Verwerfungen, Mulden, Aufwölbungen. Uwe Kopf, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Singener Stadtverwaltung, macht aus den Schäden keinen Hehl. Man müsse in jedem Jahr hier herumflicken und Reparaturen vornehmen. Das sei ein großes Problem, denn diese Arbeiten erforderten natürlich immer wieder Verkehrssperrungen. Doch damit soll schon bald Schluss sein, da ist man in Singen sehr zuversichtlich. Kopf erklärt der Reisegruppe aus der Kurstadt, dass man im Rahmen des vorgesehenen Baus eines Einkaufszentrums ab dem nächsten Jahr eine komplette Neugestaltung des Bereichs vor den Bahnhof plane. Und dabei setze die Stadt nun doch in großem Maße auf Beton. Kopf verweist auf die positiven Erfahrungen, die man in der nahen Schweiz mit Betonbau im Straßenverkehr - besonders bei Kreisverkehrsanlagen - in den vergangenen zehn Jahren gemacht habe: "Die haben auf diese Weise Ruhe mit Reparaturen." Für einen Teilbereich des Singener Bahnhofsvorplatzes hat die Stadt die Baukosten alternativ für eine Beton- und eine Asphaltlösung berechnet: Man kam auf brutto 1,124 Millionen Euro für Beton und 929000 Euro für Asphalt. Bei Asphalt, so Kopf, müsse man auch Sanierungskosten von 170000 Euro nach spätestens sieben Jahren einberechnen. Weiter geht die Fahrt der Baden-Badener nach Konstanz zum Fährhafen. Dort herrscht viel Betrieb, ständig kommen und gehen die großen Fährschiffe auf der Strecke zum anderen Bodensee-Ufer in Meersburg. Hier wurde bei einer Neugestaltung vor etwas mehr als vier Jahren Asphalt der Firma BAM (Bayerische Asphalt-Mischwerke) eingebaut, den man auch am Baden-Badener Leo verwenden möchte - falls die Entscheidung für diese Variante fällt. Martin Schnetz von den Konstanzer Stadtwerken erklärt den Besuchern: Der damalige Konstanzer Baubürgermeister habe bei der Neugestaltung den Asphalt am Fährhafen bevorzugt: wegen der Bauzeit und der deutlich geringeren Kosten. Das heutige Fazit von Schnetz fällt eindeutig aus. "Wir würden es nicht wieder so machen." Die Ursache dieser Meinung kann man bei einem Blick auf die mit einem helleren Asphalt abgehobenen Busspuren schnell erkennen. Die Reifen der etwa 110 Busse pro Tag haben tiefe Rinnen und Kuhlen im Asphalt hinterlassen - vor allem direkt am Haltepunkt. Stadtrat Kurt Jülg spannt mit Unterstützung von Bürgermeister Uhlig eine Schnur direkt über die Straßenoberfläche: deutlich wird ein Berg- und Tal-Profil. Auch Sonnenstrahlung und die Motorenwärme durch stehende Fahrzeuge wirkten sich aus, sagt Schnetz. Die Gewährleistungsfrist hinsichtlich des Asphalts sei nach vier Jahren bereits abgelaufen. Irgendwann werde man die Fläche des Fährhafens mit Beton ausgestalten. Schon jetzt saniere die Stadt Konstanz viele Bushaltestellen mit Straßenbaubeton. Abschließend wollen die Baden-Badener wissen, ob der Konstanzer Bürgermeister, der sich einst für Asphalt am Fährhafen entschied, noch im Amt sei. Schnetz lächelt: "Nein". Auch das recht große Gelände des Zentralen Umsteigepunkts (ZUP) in Neu-Ulm wurde vor zehn Jahren in Asphaltbauweise mit BAM-Material ausgestaltet und muss eine Belastung von rund 800 Bussen täglich aushalten. Dennoch sind die Schäden hier nicht so ausgeprägt wie in Singen oder Konstanz. Größere Sanierungen, so berichtet Lutz Dietl, Leiter der Abteilung Straßenbau im Neu-Ulmer Rathaus, seien bislang nicht erforderlich gewesen. Allerdings weist er auch auf diverse Probleme hin wie Fahrbahnwellen, Risse und "Kornausbrüche" im Material, die auch die ursprünglich hellere Farbgebung verändern. Dies sei vor allem in besonders belasteten Bereichen (Kurvenfahrten, Haltepunkte) der Fall. Besonders hochfrequentierte Bereiche werde man künftig im Betonbau sanieren, meint Dietl und verdeutlicht, dass auch in Neu-Ulm zurzeit Haltepunkte von Bussen schrittweise in Betonbauweise umgestaltet werden. Es gibt in der kleinen Schwesterstadt von Ulm seit zwei Jahren auch ein sehr kleines, betoniertes Straßenstück. Dies sei aber nur aus gestalterischen Elementen geschehen, um eine Überquerungsmöglichkeit herauszustellen, so Dietl. Demnächst wolle man aber ein sehr stark belastetes Straßenstück in der Innenstadt mit Beton versehen. Bei der Rückfahrt an die Oos hatten die Stadträte viel Anlass zum Nachdenken. Kommentar

