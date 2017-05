Probesingen im neuen Taizé-Chor

Sinzheim - Aus dem Gemeindesaal des Pfarrzentrums St. Martin erklingen Chorstimmen. Im Saal findet man zwölf Frauen und drei Männer, die der Einladung des Stimm- und Körperpädagogen Michael Maier aus Bühl gefolgt sind und sich von ihm inspirieren lassen. Schon seit einiger Zeit ist es seine Absicht, in Mittelbaden einen Taizé-Chor zu gründen. (wir berichteten).

Der Gesangverein "Eintracht" Halberstung unterstützt das Vorhaben. Die Begrüßung zur ersten "Schnupperstunde" übernahm Vorstandsmitglied Karl Leo Knopf, der auch die Hintergründe der Chorgründung erläuterte.

Michael Maier ist nach eigenen Worten "seit 30 Jahren vom Taizé-Virus infiziert, weil die Lieder und Gesänge das Herz erreichen und dort verbleiben", erzählt er in Sätzen, die eine große Ruhe ausstrahlen. Dabei sei die Mehrstimmigkeit und die Harmonie der Taizélieder etwas ganz Besonderes. Deshalb hat ihn auch der Drang nie losgelassen, andere Menschen für diese Musik zu begeistern.

"Bevor wir uns mit dem Singen beschäftigen, müssen wir zuerst unsere Körper darauf vorbereiten", erklärt er. Die Gruppe bildet daraufhin einen Kreis und folgt den Anweisungen von Michael Maier. Verschiedene gymnastische Übungen, Klopfmassagen und Massagen am Kopf tragen zur Entspannung bei. Danach folgen Atemübungen, deren exakte Ausführung für das Beherrschen der Stimme von großer Bedeutung ist. Auch optisch interessant sind die anschließenden Stimmübungen, mit denen unter anderem durch Zisch- und Vokallaute der gesamte Mundbereich gedehnt wird. Den Schluss bildet das Singen von Vokalen, wobei auf die Mundstellung in den Tonfolgen zu achten ist.

"Mit diesen Übungen beginnen wir jede Gesangsstunde", verkündet Michael Maier. Das erste Lied wird als Kanon einstudiert und vom Chor in kurzer Zeit hörenswert umgesetzt. "Wir werden die meisten Lieder auswendig singen", verkündet der musikalische Leiter, der am Klavier die Liedsequenzen jeweils kurz anspielt. Die aus wenigen kurzen Sätzen bestehenden Liedtexte aus dem Taizé-Liederbuch (Gesänge aus Taizé) werden wiederholt, rhythmisch vorgesprochen und so nach und nach im Gedächtnis verankert. Nach rund 90 Minuten sind alle angetan von der "Schnupperstunde", die anschließend in einer ausführlichen Erläuterung der Chorziele ihren Abschluss findet. Dabei wird auch verkündet, dass die Proben nach den Schnupperterminen nun jeweils mittwochs um 18.30 Uhr im Probenraum des Gesangvereins Halberstung in Halberstung stattfinden werden.

Michael Maier hofft, dass zu den bisherigen drei Männern weitere hinzukommen, "die sich von den Taizé-Gesängen angezogen fühlen". Bei Interesse: (07223)8064266 (Michael Maier).

