Weg durch Blumenwiese und über Brücke

Baden-Baden - Spaziergänger, Wanderer und Radler können sich freuen: Gestern wurde nach fünfmonatiger Bauzeit die neue Fuß- und Radwegverbindung vom Forstamt am Lichtentaler Ortsausgang bis zur Geroldsauer Mühle der Öffentlichkeit übergeben. Ein zentraler Punkt dieser Maßnahme war der Bau einer Brücke über den Grobbach.

Bürgermeister Alexander Uhlig zeigte sich sehr erfreut über diese neue Wegeverbindung und die "noch prominentere Anbindung der Geroldsauer Mühle". Wenn demnächst noch das Obstgut Leisberg geöffnet werde, dann könne man einen sehr schönen Weg von den Kuranlagen bis zur Mühle anbieten.

Auf dem etwa 450 Meter langen neuen Weg am Grobbach kommt man auch durch eine speziell angelegte artenreiche Blumenwiese, die als Nahrungsquelle und Lebensraum für besondere Insekten dient. Daher soll dort in den nächsten Tagen noch ein großes Insektenhotel seiner Bestimmung übergeben werden, das in dieser Lage sicherlich nicht über mangelnde "Zimmerbuchung" klagen kann. Demnächst muss noch am Wegesrand eingesät werden, und die Beschilderung ist bislang nur provisorisch. Am Beginn des Weges beim Forstamt entsteht im nächsten Jahr ein neuer Spielplatz.

Die aus einer Stahlträgerkonstruktion mit einem Lärchenholzaufbau bestehende Brücke erlaubt nun auch Radfahrern eine rasche und problemlose Überquerung des Grobbachs. Die daneben befindliche Behelfsbrücke wird heute abgebaut. Nach Auskunft von Mühlen-Betreiber Martin Weingärtner soll diese Brücke eventuell ganz in der Nähe zur besseren Anbindung eines Parkplatzbereichs eine neue Verwendung finden.

Der Kostenrahmen von rund 200000 Euro wurde eingehalten. 116000 Euro gab es als Förderung von der Leader-Region Mittelbaden. Deren Geschäftsführerin Antje Wurz sprach gestern von einem "sehr gelungenen Projekt zur Förderung der Infrastruktur".

Ob der neue Radweg auch vom Forstamt weiter bis zum Brahmsplatz verlängert werden kann, ist derzeit noch offen. Dabei müssten aufgrund des mangelnden Platzes auch sicherheitsrelevante Aspekte beachtet werden, sagte Bürgermeister Uhlig gestern und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob es klappt."