Auf zwei Rädern mobil in der neuen Heimat

Baden-Baden - Als im Januar 2015 die ersten Busse mit Flüchtlingen in Baden-Baden ankommen, gehört Uta Rosseck zu den ersten freiwilligen Helfern. Ihr Schwerpunkt in den darauffolgenden Jahren ist die Mobilität mit Hilfe von Fahrrädern - denn die sind eine wichtige, praktische Grundlage für die Integration.

Damals war sie seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem passenden Ehrenamt, um "etwas zurückgeben zu können", wie sie im Gespräch mit dem BT sagt. Ihr sei es als gebürtige Kurstädterin immer bewusst gewesen, dass sie auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurde, erklärt sie. Gelegenheiten zu helfen gibt es seit der Ankunft der Flüchtlinge viele. Die zum Teil sehr mitgenommenen Asylbewerber benötigen dringend Unterstützung, zumal schnell klar wird, dass die Behörden ohne freiwillige Helfer die Situation kaum meistern können. Rosseck nimmt sogar Urlaub, um in der Flüchtlingshilfe mitarbeiten zu können, und aufmerksam geworden durch eine Anzeige der Stadt im BT verfasst sie eines Tages einen Projektantrag an die Sparkasse Baden-Baden zur Bildung eines Fahrradpools.

"Die Flüchtlinge und die Bevölkerung sollten sich kennenlernen", sagt sie. Und damit sie Gelegenheiten zum Treffen mit Einheimischen auch wahrnehmen können, sei es bei der Arbeit, im Sportverein oder im Deutschunterricht, benötigen sie Fortbewegungsmittel, weil der öffentliche Nahverkehr auf Dauer einfach zu teuer ist. Wohlmeinende Spender bringen die ersten 25 Fahrräder vorbei, die von dem Sportartikel-Händler Decathlon in Oos hergerichtet werden.

Rosseck ist dabei aber auch klar, dass die Flüchtlinge zumeist aus Ländern kommen, in denen der Straßenverkehr kaum mit dem in Deutschland zu vergleichen ist. Deshalb nimmt sie Kontakt mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) auf, von dem sie Schulungsmaterial für die neuen Verkehrsteilnehmer bekommt. Darin wird soweit möglich auf Textpassagen verzichtet, weil viele Flüchtlinge diese nicht lesen können. Gleichzeitig spricht Rosseck mit der Polizei in Lichtental, die einen Übungsplatz einrichtet, auf dem die Flüchtlinge die Verkehrsregeln beigebracht bekommen. Und in Räumen der Gemeinschaftsunterkunft in der Westlichen Industriestraße wird bald eine Fahrradwerkstatt eingerichtet, die immer montags von 18 bis 20 Uhr geöffnet hat und in der die Flüchtlinge Plattfüße, Bremsen oder defekte Ketten reparieren lassen können.

Stephan Langreder ist einer der ersten ehrenamtlichen Mechaniker, heute gehören neben Uta Rosseck auch Joachim Lorenz, Carlo Schmid, Dieter Dorow und der Asylbewerber Jamil Gibril zu den sogenannten "Bike Doctors", wie sie sich für alle leicht verständlich nennen. Im Mai 2016 richten Thomas Jahnson, Peter Scherer und Erhard Lang bei den Flüchtlingscontainern auf dem Waldseeplatz eine zweite Fahrradwerkstatt ein. Zum gemeinsamen Fahrradpool gehören heute zusammen rund 250 Fahrräder, die für die Flüchtlinge sehr wichtig sind, weil sie ihnen ermöglichen, beispielsweise Arbeit anzunehmen oder Behördengänge zu erledigen.

Uta Rosseck empfindet angesichts der Tatsache, dass sie und ihre Mitstreiter einen konkreten Beitrag zur Integration der Flüchtlinge leisten, ein Gefühl der Zufriedenheit, wie sie sagt. "Es funktioniert", betont sie mit dem Hinweis, dass viele Flüchtlinge inzwischen auf Deutsch sagen können, was sie wollen. "In Baden-Baden ist es toll gelaufen", erklärt sie und meint damit, dass die Stadt den Andrang der verfolgten Menschen gut organisiert hat. "Keiner kann sagen, er habe hier keine Chance gehabt", betont sie, ihr Ziel sei dann erreicht, wenn man von den Flüchtlingen nichts mehr hört, sie also irgendwann so selbstverständlich zu Deutschland gehören und hier leben, dass dies keine Nachricht mehr, sondern der Normalfall ist. Und durch ihr Ehrenamt seien viele schöne menschliche Beziehungen entstanden. "Man hinterlässt eine Spur", betont sie.