Auf dem Fahrrad quer durch den Kontinent

Baden-Baden - Die Passion für das Fahrradfahren wurde bei Paul Frank schon in der Kindheit geweckt, doch hatte das damals ausschließlich praktische Hintergründe. Dennoch erlebte er später auf dem Velo spannende Touren und konnte sich durch das Radeln sogar von einer schweren Krankheit selbst heilen.

Aufgewachsen in Lichtental saß Paul Frank schon 1947 als Bub auf dem Drahtesel, um für seinen Vater, einen Gärtner, Kartoffelsäcke zu transportieren. Bereits als 15-Jähriger ging es mit drei Freunden in einer siebentägigen Tour durch den Schwarzwald an den Bodensee. Als bei einer weiteren Radtour in Richtung Norden in der Lüneburger Heide mit seinen Kumpels Streit aufkam, ob nun gen Hamburg oder Kiel gefahren wird, stand sein Entschluss fest, künftig nur noch allein in die Pedale zu treten. Diesen Entschluss hat Paul Frank, der heute in Sandweier lebt, nie bereut.

"Ich bin ein typischer Einzelgänger", erzählt er gelassen, was jedoch keineswegs mit Einsamkeit einherging. Auf seinen vielen Radreisen knüpfte er unzählige Kontakte, dank seiner Sprachbegabung hatte er keinerlei Verständnisprobleme, zur Not ging es irgendwie mit Händen und Füßen weiter. Während seiner elf Jahre als Angestellter im Obstgut Leisberg und später bei Aeroquip nutzte er den Urlaub, um auf Tour zu gehen. Immer nach der Devise "die Heimat zuerst" schwang er sich in den Sattel, bis auf Bayern und das Saarland kennt er sich dadurch in allen Bundesländern sehr gut aus. Übernachtet hat er stets in Jugendherbergen, das Gepäck trug er im Rucksack auf dem Rücken, später auf dem Gepäckträger.

Dann zog es ihn mit seinem Rennrad "Cinelli" nach Norden, bis hoch nach Dänemark oder Jütland, bei seiner großen Seenrundfahrt durch Mittelschweden leistete er 1957 rund 1200 Kilometer ab. Die Familiengründung mit zwei Töchtern forderte ihren Tribut, bis ins Jahr 1996 hat sich Paul Franks zweirädrige Leidenschaft dann nur noch "so dahin geläppert", mit Tagestouren zwischen 80 und 220 Kilometern.

Doch mit dem Eintritt ins Rentenalter 1996 war er nicht mehr zu bremsen. Er schnappte sich sein Rad, die erste Fernfahrt führte ihn durch das Seengebiet der West-Schweiz und das Massif Central per Tunnel durch die Pyrenäen, über Aragon am Ebro entlang bis nach Portugal, mit einem Abstecher über Porto und weiter an der Küste, er passierte Lissabon und radelte an der Algarve bis nach Faro. In 59 Tagen fuhr Paul Frank mit seinem stabilen Drei-Gang-Rad 3500 Kilometer weit, übernachtet wurde auf Campingplätzen, wo er wiederum rege Kontakte knüpfte in geselliger abendlicher Runde. Als er nach seiner Rückkehr einen schweren gesundheitlichen Einbruch erlitt, nahm der sehr gläubige Sportsmann im Jahr 2000 voller Gottvertrauen sein Leben selbst in die Hand und steigerte sein Trainingspensum wieder kontinuierlich.

Als es ihm deutlich besserging, entschloss er sich 2003 trotz Proteste der Familie, als 70-Jähriger seine Portugal-Radreise von 1996 nochmals komplett identisch zu wiederholen, sogar mit demselben Trekkingrad. Diesmal empfand er die Naturerlebnisse noch viel intensiver, ebenso die menschlichen Kontakte, in Frankreich ist ihm der Respekt gegenüber älteren Menschen ausgeprägt in Erinnerung geblieben.

Sein Schutzengel musste nur zweimal eingreifen, während eines Gewitters und als ihn ein Auto im Zentralmassiv touchierte. Herrliche Sonnenaufgänge hat er ebenso wie Flora und Fauna fotografiert und bei Vereinen in Bildvorträgen gezeigt.