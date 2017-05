Karl Keller als Vorsitzender im Amt bestätigt

Bietigheim

Gemeinderat vergibt Arbeiten Bietigheim (ser) - Der Bietigheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für den nächsten Schritt der Sanierung des Bahnhofsumfelds an die Firma Weiss aus Baden-Baden vergeben. Die Garten- und die Hardtstraße sollen demnach als nächste erneuert werden (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Der Bietigheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für den nächsten Schritt der Sanierung des Bahnhofsumfelds an die Firma Weiss aus Baden-Baden vergeben. Die Garten- und die Hardtstraße sollen demnach als nächste erneuert werden (Foto: ser). » - Mehr

Bühl

Bewohner vertreibt Einbrecher Bühl (red) - Ein Mann hat am frühen Mittwochmorgen in Vimbuch einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Hausbewohner war durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und entdeckte daraufhin einen Einbrecher, der sich am Fenster zu schaffen machte (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Mann hat am frühen Mittwochmorgen in Vimbuch einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Hausbewohner war durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und entdeckte daraufhin einen Einbrecher, der sich am Fenster zu schaffen machte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr