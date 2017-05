"Nest"-Bau in der Innenstadt

Baden-Baden - In die seit mehr als 15 Jahren leerstehende Traditions-Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Kurstadt soll im kommenden Jahr Leben einziehen. Die Besitzer planen die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in der Rettigstraße. Auf insgesamt 635 Quadratmetern Wohnfläche sollen dort 14 Mietwohnungen entstehen.

"Das Haus ist mir mittlerweile ans Herz gewachsen", sagt Architekt Franz Wilhelm, dem die leerstehende Immobilie seit Jahren gehört. Die Verwandlung des mittlerweile recht heruntergekommenen ehemaligen Gaststättengebäudes in ein schickes Wohnhaus verstehe er als letztes Projekt seiner Berufslaufbahn, so der 71-jährige Acherner.

Die Umbauarbeiten sollen noch 2017 beginnen und Ende 2018 abgeschlossen sein. Die Optik des Hauses werde dabei nicht verändert, sagt er. Innen werden jedoch auf vier Etagen insgesamt 14 Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen - barrierefreie, individuell gestaltete Mini-Appartements, die allesamt vermietet werden sollen. Gegenüber ist ein kleines Parkhaus für die Anwohner geplant. Darüber führe man noch Gespräche mit der Stadtverwaltung. Über den Umbau des ehemaligen Gaststättengebäudes sei man aber weitgehend einig. Allerdings müsse gemeinsam mit dem Denkmalschutz noch die ursprüngliche Farbgebung der Fassade herausgefunden werden, denn das derzeit vorherrschende Graugrün ist nicht die Originalfarbe. "Möglicherweise war es einmal weiß", sagt Wilhelm. So werde es dann vielleicht auch wieder gestrichen.

Bevor es an die millionenteure Umgestaltung geht, muss im "Nest" aber noch kräftig aufgeräumt werden. Vandalen haben in den vergangenen Jahren alles kurz und klein geschlagen. Treppengeländer, Türen und Wandverkleidungen liegen wie Bauschutt in den Fluren und ehemaligen Hotelzimmern im Obergeschoss. "Da brauchen wir wahrscheinlich schon 50000 Euro alleine, um aufzuräumen", seufzt Wilhelm.

Auch sonst ist das Haus in einem eher traurigen Zustand. Am Dach ist an einer Stelle Wasser eingedrungen. Der Sockel aus Sandstein bröckelt vor sich hin. Das hatte im vergangenen Jahr sogar die Stadtverwaltung auf den Plan gerufen. Im Rathaus sah man die denkmalgeschützte Substanz des Gebäudes als gefährdet an und ordnete Unterhaltungsarbeiten an. Diese Anordnung ist nun überflüssig geworden.

Eine Nutzung als Gaststätte, wie früher, sei an dieser Stelle aber nicht mehr zu realisieren, sagt Wilhelm, dem auch das benachbarte Hotel Am Sophienpark gehört. Dafür fehlten die Parkplätze. Zudem würden sich die Anwohner nach seiner Meinung sicher an einer gastronomischen Nutzung des Hauses stören. Als besonderes Bonbon dürfen sich die künftigen Mieter des Hauses aber über eine bauliche Anbindung an das benachbarte Hotel freuen, die die Nutzung des Service-Angebots in der Herberge erleichtern soll.