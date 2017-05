Die "Boogie Gang" ertanzt sich den Kolibri

Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Zum fünften Mal wurde am Samstag im Bénazetsaal des Kurhauses der Goldene Kolibri für die beste Tanzshow verliehen. Rund 750 Freunde des Tanzsports waren beim European Dance Award dabei, der von der Baden-Baden Events GmbH (BBE) und Gutmann-Events aus Freiburg ausgerichtet wurde. Sechs Finalisten präsentierten ihre Choreographien, das Publikum und eine hochkarätig besetzte Jury kürte am Ende die "Boogie Gang" zum Gewinner. Oberbürgermeisterin Margret Mergen überreichte den drei Paaren aus Schweden, Deutschland und Österreich die begehrte Trophäe. Sie studieren jedes Jahr eine neue Show ein mit einzigartigen Kombinationen des Boogie-Woogie und Einflüssen des Lindy-Hops, Balboas oder Shags. Das Publikum war begeistert vom Auftritt der "Boogie-Gang", die ein wahres Feuerwerk ihrer Kunst abbrannte. So mancher Hobbytänzer stand nur noch staunend am Rande des Parketts und klatschte begeistert Beifall. Von 550 abgegebenen Stimmen hatten 129 Teilnehmer die Gruppe als Erste auf dem Zettel. Dabei hätte fast jeder der Finalisten den mit einem Preisgeld von 5000 Euro verbundenen Goldenen Kolibri verdient gehabt. Zum Beispiel Pavel Zvychaynyy und Oxana Lebedew, die den Auftakt des Wettbewerbs bildeten. 2016 konnten sich die beiden den Weltmeistertitel im Show Dance Latein sichern. Auch "The D'Angelo Bros." sind Weltmeister. Die beiden jungen Männer tanzen in der italienischen Stepptanz-Nationalmannschaft und versprühten bei ihrem Auftritt ebenso viel Lebensfreude und wie gute Laune. Spektakuläre Samba-Figuren zeigte dann das "Duo Laos". Das Paar aus Argentinien tritt unter anderem in Varietés und Zirkussen auf, entsprechend akrobatisch geprägt war ihre mitreißende Show. An Hiphop-Moves, wie sie in den französischen Vorstädten zu sehen sind, erinnerte die Darbietung des Duos "Millimetre", alias Sofiane Tiet und Nathalie Fauquette. Begeisternd und von der Darstellung der Figuren her perfekt, aber etwas unterkühlt kamen die beiden Franzosen rüber. Mit Standardtänzen wiederum glänzten Valentin (aus St. Petersburg) und Renata (aus Kazan), die als Duo unter dem Namen "Lusin" auftraten. Mit der Kür Lacrimosa hatten sie im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in China den zweiten Platz belegt. Zwischen den Auftritten der Wettbewerber durfte das tanzbegeisterte Publikum selbst aufs Parkett und zur Musik der Live-Band Real Push tanzen. Dazu war neben dem Bénazetsaal zusätzlich der Runde Saal geöffnet worden, und auch der Wintergarten des Kurhauses war in die Veranstaltung mit einbezogen. Bis gegen zwei Uhr nachts konnte man das Tanzbein schwingen. Auf dem Programm hatte zuvor auch die Verleihung des Ehrenawards des Deutschen Tanztrainer-Verbandes der Professionals (DTP) an Christian Polanc gestanden. Er ist einem breiten Publikum durch die Fernsehsendung "Let's Dance" bekannt, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert. Aus den Händen von Hardy Hermann, dem Präsidenten des Berufsverbandes deutscher Tanzlehrer (BDT), erhielt Polanc die Auszeichnung. Nora Waggershauser, der Geschäftsführerin der BBE, musste Polanc dabei versprechen, den Pokal in Form einer Diskokugel bei der nächsten Fernsehsendung gut sichtbar für die Zuschauer an den Bildschirmen aufzustellen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Lichtenau

Neue Angebote kommen gut an Lichtenau (red) - Ganz dem Namen Turnverein Lichtenau entsprechend, ist die Turnabteilung des mit über 800 Mitgliedern größten Vereins der Stadt auch die größte in der Kommune. Neue Kurse in Yoga, Bauch-Beine-Po und Zumba kommen ebenfalls sehr gut an (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Ganz dem Namen Turnverein Lichtenau entsprechend, ist die Turnabteilung des mit über 800 Mitgliedern größten Vereins der Stadt auch die größte in der Kommune. Neue Kurse in Yoga, Bauch-Beine-Po und Zumba kommen ebenfalls sehr gut an (Foto: pr). » - Mehr Baden-Baden

Manuel Huck ist neuer Vorsitzender Baden-Baden (cn) - Die Reblandhexen wählten bei ihrer Jahresversammlung Manuel Huck zu ihrem neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende, Michael Mast, trat nicht mehr an. Es wurden zudem drei "Hexen-Anwärter" aufgenommen und Ehrungen vorgenommen (Foto: Nickweiler). » Weitersagen (cn) - Die Reblandhexen wählten bei ihrer Jahresversammlung Manuel Huck zu ihrem neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende, Michael Mast, trat nicht mehr an. Es wurden zudem drei "Hexen-Anwärter" aufgenommen und Ehrungen vorgenommen (Foto: Nickweiler). » - Mehr