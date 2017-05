"Wir hätten keinen Besseren finden können"

Baden-Baden - Die Jahresversammlung der Bürgergemeinde Haimbach vom vergangenen Freitag dürfte in deren Annalen wohl als eine der bewegendsten ihrer 38-jährigen Geschichte eingehen. Nach 30 Jahren an der Spitze nämlich wurde Urgestein Joachim Wiesel mit viel Lob und Ehr, herzlichen Umarmungen, stehenden Ovationen und so manchem vor Rührung tränenden Auge verabschiedet und zugleich vom zweiten Vorsitzenden Tommy Schindler zum Ehrenpräsidenten der Haimbächler ernannt.

Jürgen Löscher, der mit 27Jahren als Jüngster dem damals noch "losen Haufen" beitrat, dem der damalige Gründungsvorstand Adolf Kist 1981 eine erste Satzung schrieb, ließ in seinem humorigen Rückblick Wiesels Wirken Revue passieren. Er habe unter anderem zahlreiche Ausflüge organisiert und hervorragende, bis heute lebendige Kontakte zu den Partnerstädten Menton und Karlsbad aufgebaut und gepflegt.

Auch vielfältige Vereinsaktivitäten gingen auf Wiesels Initiative zurück. So nannte Löscher etwa die Mitwirkung bei der Ötigheimer Volksschauspielbühne, das Austeilen der 1988 neu eingeführten Bio-Mülltonnen, das Ostereiersuchen, die Verlängerung der erfolgreichen Büttenabende auf drei Tage, Flohmärkte, Verkaufsveranstaltungen, die Bewirtung beim Battertlauf oder der Hubertusjagd, das Anmieten einer Garage, Um- und Ausbau des Bastelraums oder seine Funktion als Hausmeister im Löwensaal. 2002 wurde Wiesel mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Bei alledem habe ihn seine Gattin Beate immer tatkräftig unterstützt und nicht nur die Unterlagen für die Vorstandssitzungen sortiert, die Wiesel binnen 15 Minuten durcheinander zu bringen verstanden habe, wusste Löscher unter dem Gelächter des Publikums hervorzuheben. "Wir hätten keinen Besseren finden können!", konstatierte er zum Schluss.

Wiesel selbst blickte schweren Herzens wehmütig auf seine 30 Haimbächler-Jahre zurück. Er fügte Löschers Ausführungen weitere Aspekte hinzu: Die Bürgergemeinde Haimbach wuchs in seiner Amtszeit von 160 auf rund 600Mitglieder und stehe heute finanziell gut da. Jahrzehntelang seien die Umzugswagen und später der Prinzenwagen im Hof der Familie Nodewald zusammengebaut worden, heute stehe das Prinzenschiff in einer Garage. Doch Traditionen wie das bis heute gepflegte Treffen der Wagenbauer in der Küche der Nodewalds oder "Küchle-Essen" mit Vorstellung des Prinzenpaars im Löwensaal-Foyer seien erhalten geblieben. Und dass er und seine Frau seinerzeit Hausmeisterdienste im Löwensaal übernahmen, machte er zu einem Deal mit der Stadt Baden-Baden: Seither dürfen die Gruppen unentgeltlich im Löwensaal proben.

Schriftführerin Renate Seitz ging in ihrem Jahresbericht noch einmal dezidiert auf das Vereinsleben 2016 ein. Kassiererin Sylvia Seitz wurde von der Kassenprüferin Claudia Licht gutes Wirtschaften attestiert. Sie wurde auf eigenen Wunsch, ebenfalls unter großem Applaus, nach 16 Jahren aus ihrem Amt verabschiedet.

Die Wahlen entwickelten sich allerdings teilweise zum echten Ärgernis. Wurden Hans-Peter Jörger und Uwe Schenk noch mit überwältigender Mehrheit zu Nachfolgern von Joachim Wiesel und Sylvia Seitz gewählt, musste Löscher bei der Wahl der Beisitzerposten einen "Kindergarten" feststellen. Denn von 81Stimmberechtigten im Saal gingen zweimal hintereinander 82 Stimmzettel ein. "Wenn sich hier jemand einen Spaß daraus macht, dann bitte nicht auf unsere Kosten!", rief der erzürnte Wahlleiter in den Saal.

Erst nach dem dritten Durchgang, als die Stimmzettel nach namentlicher Aufforderung abgegeben werden mussten, standen auch die drei Beisitzer fest: Es sind Ralf Desens, Roland Fitterer und neu Peter Schloß.