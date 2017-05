70 Jahre aktiv: Trompeter erlebt 13 Dirigenten

Stuttgart

Spur des Wolfs verliert sich Stuttgart (lsw) - Kaum ist er wieder da, ist er auch schon wieder weg: Die vor einem Jahr gefeierte Rückkehr des Wolfes ins Ländle war von kurzer Dauer. Doch das hat auch etwas für sich. Denn laut Umweltministerium ist man noch nicht ausreichend vorbereitet (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Kaum ist er wieder da, ist er auch schon wieder weg: Die vor einem Jahr gefeierte Rückkehr des Wolfes ins Ländle war von kurzer Dauer. Doch das hat auch etwas für sich. Denn laut Umweltministerium ist man noch nicht ausreichend vorbereitet (Foto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Falschgeld im Internet bestellt Stuttgart (lsw) - Ein junger Mann wollte wohl ganz schnell an richtig viel Geld kommen und bestellte kurzerhand Blüten im Internet. Als der 19-Jährige das Falschgeld dann aber in der Stuttgarter Innenstadt unter die Leute brachte, flog der Schwindel auf (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein junger Mann wollte wohl ganz schnell an richtig viel Geld kommen und bestellte kurzerhand Blüten im Internet. Als der 19-Jährige das Falschgeld dann aber in der Stuttgarter Innenstadt unter die Leute brachte, flog der Schwindel auf (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gernsbach

Stadtgeschichte lebendig erzählt Gernsbach (red) - Der Historienstadel Gernsbach lädt am Samstag, 13. Mai, zu seiner ersten historischen Erlebnis-Stadtführung in diesem Jahr. Stadtwächter Hans Jakob führt die Besucher durch die Gernsbacher Altstadt. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Alten Rathaus (Foto: Historienstadel). » Weitersagen (red) - Der Historienstadel Gernsbach lädt am Samstag, 13. Mai, zu seiner ersten historischen Erlebnis-Stadtführung in diesem Jahr. Stadtwächter Hans Jakob führt die Besucher durch die Gernsbacher Altstadt. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Alten Rathaus (Foto: Historienstadel). » - Mehr