Zweite Amtszeit für Erik Ernst

(up) - Viele Ehrenamtliche sind im Einsatz für Flüchtlinge. Wir stellen einige davon vor, wie beispielsweise Uta Rosseck (Foto: Philipp). Sie hält die Asylbewerber mit einem von ihr gegründeten und mit einem Team betreuten Fahrradpool auch in der neuen Heimat mobil. » - Mehr

Rastatt