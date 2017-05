Wildlebende "Pollentaxis" im Gegensatz zu Honigbienen Individualisten

Baden-Baden - Wie spannend eine Wildbienen-Exkursion sein kann, das erfuhren die aus der SWR-Serie "Die Fallers" und der Quizsendung "Sag die Wahrheit" bekannte Schauspielerin Ursula Cantieni und eine kleine Gruppe Wissbegieriger kürzlich im Malschbachtal.

Dort führte sie Martin Klatt, Referent für Arten- und Biotopschutz beim Naturschutzbund NABU, über eine ungemähte Wiese, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) als Schutzgebiet für besonders schützenswerte Pflanzen und Tiere ausgewiesen ist, unter anderem hier für den Wiesenknopfameisenbläuling, eine Schmetterlingsart. Für Cantieni war es die erste Gelegenheit, ihre "Patenkinder" aus nächster Nähe kennenzulernen und mehr über deren Lebensweise zu erfahren, hatte sie doch vor kurzem als eine der Ersten eine NABU-Wildbienen-Patenschaft übernommen. Sie war nach eigenen Angaben auch eine der ersten Nationalpark-Befürworter und hat unter anderem ein Fotoprojekt initiiert, aus dem zur Nationalpark-Eröffnung ein Kalender entstand.

Ehe allerdings die Gruppe vom Waldparkplatz ins "Wildbienental" hinabstieg, hielt Klatt für eine Schweigeminute an. "Hört ihr das?" Vogelgezwitscher. "Ein Buchfink. Und von dort drüben kommt die Antwort." Früher hätten die Menschen gut 50 Vogelstimmen unterscheiden können, heute oft nicht einmal zwei. Sinnesschärfung in der Natur, Lektion eins. Geschickt fängt er mit seinem Kescher das erste Studienobjekt ein: Das "Männlein einer Mauerbiene auf Begattungstrip, nicht zum Pollensammeln. Das machen nur die Weibchen", doziert der Experte mit viel Humor und pädagogischem Geschick. Und er erklärt weiter: Während Honigbienen in Völkern von bis zu 60000 Individuen zusammenleben, sind Wildbienen Solitäre. In Baden-Württemberg leben rund 460 Arten, über 20000 gibt es weltweit, von Stecknadelkopfgröße bis zu drei Zentimeter Länge.

"Vor rund 100 Millionen Jahren haben die Wespen aufgehört, zu jagen, sind Vegetarier geworden und haben sich auf Pollen von Gräsern und Nadelbäumen spezialisiert. Blumen gab es damals noch nicht", sgat Klatt. Die Pollenverteilung funktionierte nach dem Zufallsprinzip Wind. Als aber die Pflanzen "bemerkt haben, dass Bienen hervorragende Massenbestäuber sind, schlug für sie die Stunde null zur Entwicklung von Blüten als nektargefüllte Lockmittel." Jetzt mussten sie nicht mehr so viele Pollen produzieren, denn die "Pollentaxis" sorgten für die Verbreitung. Von der flachen "08/15-Blüte" etwa einer Sumpfdotterblume oder dem Hahnenfuß bis zu den tiefen Blütenkelchen eines Fingerhuts, dessen innere Pünktchen den nur in UV-Licht sehenden Bienen als Landebahn erscheint, entwickelten sich viele Arten. Diesen passten sich auch die Bienen an, indem sie zu Spezialisten wurden. Manche besuchen nur ganz bestimmte Blumen. Langhornbienen oder Hummeln können ihren Nektar auch aus tiefen Blütenkelchen sammeln, Mauerbienen legen ihr Nest nur in einem leeren Schneckenhaus an. Andere sind entweder Bauch- oder Bein-Pollensammler. Sie werden vom Ei im Kokon bis zum Tod maximal ein Jahr alt, ihre Flugzeit im Umkreis von drei bis fünf Kilometern beträgt nur wenige Wochen. "Die hier zum Beispiel hat schon viele Flugstunden hinter sich", zeigt Klatt an den ausgefransten Flügeln eines eingefangenen Exemplars.

Dessen Mütchen, eventuell stechen zu wollen, hat er kurz in seiner Kühltasche gekühlt, bevor er das Tier Ursula Cantieni auf die Hand setzt, von wo es sich allerdings gleich wieder in die Lüfte erhebt.

Später, bei Kaffee und Kuchen im "Auerhahn", weist Klatt in einer Präsentation noch einmal eindringlich auf den schwindenden Lebensraum für die größtenteils auf der Roten Liste aussterbender Tierarten stehenden Wildbienen durch Nahrungsmangel, Pestizide und Insektizide in der Landwirtschaft und auch auf die Tatsache hin, dass die Pflanzen und mit ihnen der Mensch diese Insekten für ihr Überleben brauchen.