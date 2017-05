Kinderbetreuung in leeren Wohnungen? Von Harald Holzmann Baden-Baden - Dieses Jahr fehlen in der Kurstadt 79 Kinderbetreuungsplätze, für 2018 ist eine Lücke von 49 Plätzen prognostiziert. Die SPD schlägt deshalb vor, in der Cité schnell einen Kindergarten in Containerbauweise zu errichten. Die Verwaltung prüft, leerstehende städtische Wohnungen umzunutzen. Vor 14 Tagen hatte die SPD-Fraktion beantragt, im Gemeinderat über eine Containerlösung abstimmen zu lassen. Doch gestern sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Hauptausschuss, der Vorschlag müsse noch geprüft werden: "Wir können darüber erst im Juni abstimmen." Man müsse sich über mögliche Alternativen Gedanken machen. Unter anderem werde geprüft, ob Wohnungen zu Kinderbetreuungseinrichtungen umgebaut werden könnten. SPD-Fraktionschef Kurt Hochstuhl war damit nicht zufrieden. "Wer ständig den Begriff der kinderfreundlichen Stadt auf den Lippen führt, der muss auch für die Realisierung dieser Kinderfreundlichkeit sorgen", sagte er und drängte auf schnellere Bearbeitung seines Antrags. Beate Böhlen, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte zudem den Plan der Verwaltung, Kinder in umgebauten Wohnungen zu betreuen. Das sei "selbst übergangsweise pädagogisch sehr fragwürdig", sagte sie. Zudem würde man damit das ohnehin schon bestehende Problem, bezahlbaren Wohnraum in der Kurstadt zu finden, weiter verschärfen. Auch Armin Schöpflin (CDU) signalisierte, dass seine Fraktion gerne schon im Gemeinderat am 29. Mai über den SPD-Vorschlag abstimmen lassen würde. Baubürgermeister Alexander Uhlig führte auf Nachfrage aus, dass selbst die von der SPD geforderte "schnelle Containerlösung" erst in zehn Monaten realisiert werden könnte. Angesichts dessen wäre eine Beratung erst im Juni ein Verschenken von Zeit, sagte Hochstuhl. Klaus Maas (CDU) gab jedoch zu bedenken, dass noch nicht klar sei, wo genau ein geeignetes Grundstück für einen Container-Kindergarten wäre. "Und genau dafür brauchen wir Zeit", sagte Mergen und meinte dann mit Blick auf die Entscheidung des Ortschaftsrats Sandweier, der im April eine Umnutzung des alten Schulgebäudes als Kindergarten abgelehnt hatte: "Wenn es nur um Tempo geht, dann würde es Sinn machen, leere Räume in Grundschulen zu nutzen." Das Gremium einigte sich zuletzt darauf, den SPD-Antrag am 21. Juni bei einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Hauptausschuss zu behandeln. Der eigentliche Tagesordnungspunkt, die Erweiterung des katholischen Kindergartens Sandweier, geriet über die Diskussion fast in den Hintergrund. Das Gremium empfahl einstimmig diese Erweiterung, bei der bis Sommer kommenden Jahres 30 Betreuungsplätze geschaffen werden sollen. Von 2016 bis 2019 investiere die Stadt insgesamt elf Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung, sagte Mergen. "Daran wird deutlich, wie wichtig uns dieses Thema ist." Kommentar

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

150 Kinder warten auf Kitaplatz Baden-Baden (hez) - In der Kurstadt warten zurzeit rund 150 Kinder auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Um die Situation zu entspannen, billigte der Gemeinderat jetzt die Einrichtung einer Kita in den Räumen des ehemaligen Kindergartens St. Felix in Balg (Foto: dpa). » Weitersagen (hez) - In der Kurstadt warten zurzeit rund 150 Kinder auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Um die Situation zu entspannen, billigte der Gemeinderat jetzt die Einrichtung einer Kita in den Räumen des ehemaligen Kindergartens St. Felix in Balg (Foto: dpa). » - Mehr