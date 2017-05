Feuerwehr: Planung "stellt alles infrage" Von Harald Holzmann Baden-Baden - Der kurstädtischen Feuerwehr stehen Umstrukturierungen ins Haus. Die zehn Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren, der Standort der Feuerwache, die personelle Ausstattung: "Alles wird infrage gestellt", sagt der zuständige Dezernent Michael Geggus. Zudem wird 2019 die Integrierte Leitstelle ihren Betrieb aufnehmen, die die Kurstadt gemeinsam mit dem Landkreis Rastatt betreiben und ihren Sitz in der Barockstadt haben wird. Doch schon im Vorfeld gilt es für die Brandschützer, das Unterste nach oben zu kehren. Und das wird derzeit gemacht: Mit Unterstützung einer externen Firma werde seit März an der Feuerwehr-Bedarfsplanung gearbeitet. Ziel sei es, die Feuerwehr zukunftsgerecht aufzustellen, sagt Geggus. Dabei gelte der Grundsatz "höchster Transparenz", betont er und verspricht: "Es sind alle eingebunden, es läuft nichts an den Betroffenen vorbei." Geggus will die Planung bis Ende seiner Amtszeit abschließen. Für Unruhe sorgt der Planungsprozess vor allem bei den Freiwilligen Feuerwehren. Wie dem BT zu Ohren gekommen ist, wird beispielsweise konkret darüber nachgedacht, die eigenständige Abteilung Balg aufzulösen und dem Bereich Stadtmitte oder der Abteilung Haueneberstein anzugliedern. Zudem ist offenbar eine Verschmelzung der Wehren in Varnhalt, Neuweier und Steinbach zu einer zentralen Rebland-Feuerwehr angedacht. Geggus wollte zu konkreten Vorhaben keine Stellung nehmen. Es sei ein offener Prozess. Die Experten werden nach seinen Worten im Sommer ein Ergebnis der Anhörungen vorlegen und Vorschläge machen. "Danach gibt es eine Abschlusstagung mit allen Betroffenen", so Geggus, "und im Oktober, bei meiner letzten Sitzung als Bürgermeister soll dann der Gemeinderat über das Thema entscheiden." Soviel wollte Geggus dann doch verraten: Es gehe bei der Bedarfsplanung um weit mehr als den Fortbestand der zehn freiwilligen Abteilungen. Beispielsweise werde auch die Frage gestellt, ob die Feuerwache überhaupt am richtigen Standort stehe. "Das müssen wir klären, bevor wir die dringend nötige Sanierung und Erweiterung angehen", so der Bürgermeister. Auch die Personalausstattung im hauptamtlichen Bereich stehe auf dem Prüfstand. "Wir werden da wahrscheinlich künftig mehr Leute brauchen", meint er. Auch dass die etwa 40 Jahre alte Feuerwache in der Schwarzwaldstraße erweitert werden muss, liegt auf der Hand. Weil die etwa 50 Mitarbeiter keinen Platz in der Wache haben, sind 2016 Bürocontainer auf dem Parkplatz aufgestellt worden. In den kommenden Jahren wolle man 4,5 Millionen Euro in den Umbau der Wache investieren, hieß es im vergangenen Jahr aus dem Rathaus. Zum Thema

