Vor dem Endspurt Atemholen am See

Baden-Baden/Bühl/Ruhestein - Leicht kräuselt sich die Oberfläche des Wilden Sees im Frühlingswind. Über dem Talkessel treiben Wattewolken am blauen Himmel. Vögel zwitschern. Ansonsten: Ruhe. Ich sitze mit den anderen Schwarzwaldguides in Ausbildung am Rand des Gewässers und lasse die wilde Natur um mich herum auf mich wirken. Keiner spricht. Ich genieße die andächtige Stille.

Die Entspannung bei der Exkursion mit den beiden Rangern Heidrun Zeus und Charly Ebel im Nationalpark ist eine willkommene Abwechslung für uns 28 Schwarzwaldguides in Ausbildung. Unser Kurs geht nämlich langsam auf die Zielgerade. Entsprechend dicht gedrängt ist das Programm, das die 28Teilnehmer neben ihrem normalen Beruf absolvieren: Samstags Exkursionen, bis Mitte Juni muss eine Hausarbeit geschrieben werden, Ende Juli kommt dann die praktische Prüfung. Die Ruhestunde am Wilden See inspiriert Mitschüler Ralph Christ aus Bühl zu einem spontanen Gedicht und lässt uns alle runterkommen.

Das ist auch nötig. Der Erste-Hilfe-Kurs im Gelände in Baiersbronn, ein praktischer Übungstag auf dem Areal der Handelslehranstalt in Bühl und auch die Hausarbeiten beschäftigen uns alle in diesen Maitagen sehr. Dazu kommen die Vorbereitungen auf die praktische Prüfung. Diese organisiert nämlich nicht etwa die Volkshochschule oder der Naturpark. Nein, die Auszubildenden müssen ihre Abschlusstests, von denen einer in Baden-Baden am Battert, der andere in Bühlertal an der Bühlot stattfinden wird, in Eigenregie detailliert selbst planen. Auch dafür gehen einige Stunden nach Feierabend und an den Wochenenden drauf. Doch am Ende winkt das Zertifikat, das uns bescheinigt, geprüfte Schwarzwaldguides zu sein. Am 27. Juli wird es in einer Feierstunde an die hoffentlich 28 erfolgreichen Absolventen überreicht.

Alles das tritt in den Hintergrund bei dem Rundgang mit Heidrun Zeus und Charly Ebel vom Ruhestein über den Wilden See zur Darmstädter Hütte und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Zu schön ist die weitgehend sich selbst überlassene Waldlandschaft, und entgegen allen Vorhersagen zu sonnig ist der Tag, als dass man ihn sich mit Gedanken über bevorstehende Pflichten verdüstern mag. Wir finden Losung und Spuren von Auerwild, betrachten Bäume in allen Phasen ihres Zerfalls, die gerade und vor allem als totes Holz Lebensraum für seltenste Arten bieten, und staunen darüber, dass im Wald am Ruhestein sogar Penizillin wild wächst.

Und am Spätnachmittag werden wir nach der Rückkehr an den Ausgangspunkt Zeuge von der Ankunft des Ministerpräsidenten zum just an diesem Tag stattfindenden Spatenstich für das neue Nationalparkzentrum - das, so betont Ebel bei der Rundwanderung, nicht mehr kosten wird als ursprünglich geplant. "Das Projekt ist nur von Gegnern teurer gerechnet worden, indem die Kosten von allen möglichen Infrastrukturprojekten wie Parkplätze und die Sanierung von Zufahrtstraßen hinzugezählt wurden", ärgert er sich und kritisiert dann: "Und die Presse hinterfragt das nicht ordentlich", womit das dann auch mal geschrieben wäre.

Am kommenden Samstag lernen wir dann den Anziehungspunkt auf der anderen Seite des Murgtals kennen, der den Sprung in den Nationalpark nicht geschafft hat: den Kaltenbronn. Die Exkursion dort führt uns auf die Spuren von Mooren und Moosen und wird uns zudem auch noch über Umweltpädagogik für Kinder informieren.