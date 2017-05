"Absolutes Vorbild" für die Mitmenschen

Kiener, Wirtschaftswissenschaftler und Diplomkaufmann, kam vor 22 Jahren nach Baden-Baden und errichtete in der Kurstadt die Zentrale der Arvato-Infoscore-Gruppe, die derzeit rund 1000 Beschäftigte zählt. Nur wenige Jahre nach seiner Ankunft an der Oos begann er bereits Ende der 90er Jahre damit, sich in verschiedenen Einrichtungen Baden-Badens zu engagieren und sie mit Spenden zu unterstützen. Besonders der Kultur fühlte er sich dabei stets verbunden. Unter anderem lobte Mergen in ihrer Laudatio Kieners vielfältige Aktivitäten für das Festspielhaus, für das er als langjähriger Stifter und Förderer, insbesondere über seine Sigmund-Kiener-Stiftung, fungiere.

Als wichtigstes Projekt identifizierte Mergen die Kinder-Musik-Welt Toccarion, die die Stiftung 2013 eröffnete. "Damit haben Sie ein besonderes Juwel für Baden-Baden geschaffen - das Toccarion ist eine Erfolgsgeschichte, wie man sie schöner nicht schreiben kann", sagte Mergen mit Blick auf die 38000 Kinder, die die Musikwelt in den vergangenen drei Jahren besucht hätten. Im Toccarion können Kinder auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern im Festspielhaus die Welt der Musik erkunden und an Führungen und Workshops teilnehmen.

Darüber hinaus fördert Kiener unter anderem die Eisarena auf dem Augustaplatz, die Philharmonie, das Baden-Badener Jugendorchester sowie diverse weitere Kulturangebote, aber auch Vereine aus anderen Bereichen, wie den Baden-Badener Tierschutz oder soziale Projekte, etwa die "Brücke 99" oder das Kinder- und Jugendheim.

Mit diesem Einsatz zum Wohle der Stadt und seiner Mitmenschen sei Kiener "ein absolutes Vorbild", betonte Mergen und unterstrich: "Wir können uns glücklich schätzen, Menschen mit Ihrer Haltung in unseren Reihen zu wissen und immer wieder auch für neue Projekte gewinnen zu können."

Für Sigmund Kiener war die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Baden-Baden nicht die erste Auszeichnung. Unter anderem erhielt er bereits 2004 die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Fünf Jahre später, 2009, wurde ihm zudem das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.