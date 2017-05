Bei der kfd gelingt der Generationenwechsel

(red) - Nach 32 Jahren gab Dr. Karl Wolfgang Heinz das Amt des Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bühl in jüngere Hände ab: Die zweite Vorsitzende Brigitte Paulus-Meyer steht jetzt an der Vereinsspitze, Heinz tritt als ihr Stellvertreter "in die zweite Reihe" (Foto: M. Horcher). » - Mehr

Iffezheim