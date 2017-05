Wald: Windräder gefährden Welterbe Baden-Baden (red/hol) - CDU-Landtagsabgeordneter Tobias Wald hat sich gegen den Bau von Windkraftanlagen im Umkreis der Kurstadt ausgesprochen. Die in der Flächennutzungsplanung vorgesehenen Standorte auf dem Wettersberg und auf dem Hummelsberg gefährden laut Wald die Bemühungen der Stadt um die Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe. Wald fordert in einer Mitteilung, in Mittelbaden nichts zu überstürzen. In einem Gespräch mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat Wald auf die mögliche Gefahr für die Unesco-Bewerbung verwiesen. Er verwies auf die auch fürs Welterbe nominierten Eiszeit-Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Gutachter hätten bescheinigt, so Wald, dass die Bewerbung um Aufnahme ins Welterbe nicht erfolgreich sein wird, wenn Windkraftanlagen im dortigen Lonetal gebaut würden. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises habe deshalb den Antrag zum Bau der Anlagen aus denkmalschutzrechtlichen Gründen abgelehnt. "Auch in einer Sichtachsenstudie im Fall des Welterbes Oberes Mittelrheintal sind zum Teil erhebliche Konfliktpotenziale dokumentiert", schreibt Wald weiter. Gleiches gelte für eine Untersuchung in Wiesbaden. "Die Sichtbarkeit von Windkraftanlagen aus der Stadt gefährdet die Bewerbung Baden-Badens", betont Wald. Die beiden für Windräder reservierten Standorte auf dem Wettersberg (nahe Schwanenwasen) und auf dem Hummelsberg (oberhalb von Schmalbach) sind in einem gemeindeübergreifenden Prozess ausgewählt worden. Während fürs Areal am Wettersberg neben Baden-Baden auch Bühlertal und Bühl verantwortlich sind, haben auf dem Hummelsberg auch die Murgtal-Gemeinden Weisenbach und Gernsbach ein Wörtchen mitzureden. Für beide Gebiete ist die Windkraftplanung so gut wie abgeschlossen. Im Regionalplan des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein sind sie als Konzentrationszonen für Windräder ausgewiesen. Allerdings muss das Wirtschaftsministerium die Planung noch genehmigen. Wald führt auch das Thema Infraschall gegen Windräder ins Feld. Ohne abgesichertes medizinisches Wissen dürften keine weiteren Anlagen mehr gebaut werden, meint er. Eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamts sei zum Ergebnis gekommen, dass der beim Betrieb von Windrädern entstehende tieffrequente Schall "schon bei niedrigen Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen" könne. Als "nicht sachgerecht" weist Wald eine Antwort von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zurück. Dieser hatte festgestellt, dass "schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windkraftanlagen nicht zu erwarten sind". Wald: "Diese Einschätzung des Ministers widerspricht den zahlreichen Berichten von Betroffenen." Der Minister ignoriere, dass es noch keine groß angelegte Studie zu gesundheitlichen Folgen von Infraschall gebe. "Das ist fahrlässig."

