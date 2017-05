In Murzarellas "Puppen" steckt Leben Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Hier gehe ich nicht mehr weg", fasste Sabine Murza im Rahmen eines Gastspiels am Theater 2004 den festen Entschluss, und bis heute ist sie regelrecht in Baden-Baden verliebt - in die Natur, die Architektur und sogar in die Menschen, sagte ihr Bauchgefühl. Und das kann sich sogar hörbar melden, denn die Künstlerin ist unter dem Namen "Murzarella" als Bauchrednerin unterwegs. Auf der Bühne leiht sie ihre Stimme drei sonderbaren Gestalten, die sich auch immer mal ins BT-Gespräch einmischen. Beim Namen Gelsenkirchen, dem Geburtsort von Sabine Murza, wurde Kanalratte Kalle ganz lebendig: "Hörmal, dass Du mir nix gegen meine Schalker sagst, sonst darf Schnecki nicht mehr mit dir quatschen", drohte das Tier - allerdings im knackigen Ruhrpott-Slang. Was der respektlose Kakadu "Dudu" von sich gab, während er Schnecki (Sabine Murza) ins Ohr kniff, verschweigt man besser. Tauchte im Lebenslauf die Erwähnung auf, dass die künftige Murzarella schon als Kind davon träumte, als Sängerin zu reüssieren, trällerte Frau Adelheid in Gala-Robe mühelos Koloraturen der Königin der Nacht aus Mozarts "Zauberflöte". Wer den Gesprächen der Vier lauschte, wusste bald nicht mehr, ob in diesen "Puppen" nicht doch Leben steckt, so wie sie sich mit Körper- und Bauchsprache artikulierten. Jedenfalls zurück im Thema zum Ruhrpott, wo Sabine Murza, stets auf ihre Fügung vertrauend, erst die Ausbildung zur Justizangestellten am Amtsgericht absolvierte, bevor sie mit dem Verdienst eine umfassende Musical-Ausbildung finanzierte. Dass sie sofort Engagements erhielt, mag ja auch Fügung gewesen sein, wohl aber doch eher Folge ihres Talents. Nachdem sie bei einer Vielzahl von Musiktheatern mitgewirkt hatte, fügte ihre Fügung es so, dass sie in Münster einen Kurs für Bauchreden entdeckte und sich neben Gesang, Tanz und Schauspiel auch noch diese Kunst aneignete. Premiere feierten die Vier oben im "Wolpertinger"-Restaurant, und der Beifall machte ihr Mut, sich auf diesem Terrain weiter vorzuwagen. Das konnte man dank einiger Kostproben der komischen Truppe gut nachvollziehen. Allein die Mimik, die vorwitzige Macho-Art der Ratte und das distinguierte Gebaren der Dame Adelheid reizen die Lachmuskeln. In Erik Rastetter fand sie ihren ersten Regisseur, der mit ihr Bühnenprogramme entwickelte. Inzwischen fließen ihr die pfiffigen Dialoge selbst aus der Feder. Nicht mit dem Bauch, sondern schriftdeutsch spricht sie, wenn sie für "Arte" arbeitet, und auch als Gesangslehrerin an der Clara-Schumann-Musikschule lässt sie Kalle & Co. zu Hause. Eines Tages brachte sie die Fügung mit Ulrich Rappen, dem früheren Chefarzt vom Klinikum Mittelbaden zusammen, und der erkannte schnell die Chance, die Künstlerin für ein Benefizprojekt anzuwerben. Gemeinsam mit dem Sternekoch Stéphan Bernhard, der in der "La Société Eventlocation" am 19.Mai, 18 Uhr, ein Drei-Gänge-Menü kreieren wird, sorgt die Music-Puppet-Show für entspannte Unterhaltung. Die Einnahmen von je 99,99 Euro pro Person kommen "Babaki", dem Förderkreis der Kinderklinik zugute. Unter anderem soll das Geld zur Einrichtung einer "Kinderschutz-Ambulanz" unter neurologischer Leitung zugutekommen. Wer bei diesem außergewöhnlichen Ereignis nicht fehlen will, muss sich sputen, denn heute, Donnerstag, ist letzte Anmeldemöglichkeit bei Christine Strecker unter (07221) 912601 oder per E-Mail an C.Strecker@klinikum-mittelbaden.de.

