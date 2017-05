Mit Büchern Babys begeistern

Baden-Baden - Schon die Allerkleinsten werden in der Stadtbibliothek an das Medium Buch herangeführt. Seit einigen Jahren gibt es das Projekt "Lesestart", bei dem Büchertaschen an Eltern von Neugeborenen verteilt werden. Eine Fortsetzung der wichtigen Arbeit ist nun möglich gemacht worden.

Wie bereits mit einem Projekt der Stiftung Lesen und des Bundesamts für Bildung und Forschung im Jahr 2008 bewiesen wurde, genießen es schon Säuglinge, auf dem Schoß der Mutter in liebevoller Atmosphäre Bilderbücher zu betrachten und darüber zu "plaudern". Babys lernten auf diese Weise, Bücher als etwas Erfreuliches einzuordnen, und sie fänden einen leichteren Umgang später in der Schule beim Lernen, erklärten Bibliotheksleiterin Sigrid Münch und Ilka Hamer, verantwortlich für die Kinder- und Jugendliteratur.

Nach Beendigung des Projekts, das darin bestand, über Kinderärzte und das Amt für Familien, Soziales und Jugend, an die infrage kommenden Eltern Taschen mit einem Bilderbuch und einer Broschüre sowie einem zeitlich begrenzten Bibliotheksausweis zu verteilen, hätte man gern dem Vorhaben Kontinuität verliehen. Hier sprang nun die Sparkassen-Stiftung ein. Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Stefan Siebert betonte, dass angesichts mangelhafter Rechtschreibkenntnisse von Berufsanwärtern die Förderung durchaus im Sinne seiner Bank wäre. Auch die Baden-Badener Bibliotheksgesellschaft und der Münchner Kinderbuch-Verlag Ars-Edition bringen sich in das Vorhaben des "Lesestarts" mit ein.

500 Lesetaschen werden nun wieder über die genannten Multiplikatoren an Eltern mit Kleinkindern verteilt. Darüber hinaus würden regelmäßig Aktionen rund ums Lesen in der Stadtbibliothek angeboten, hieß es in dieser Woche bei einem Pressegespräch. Beispielsweise träfen sich freitags am Vormittag Mamas mit ihren Babys im Alter zwischen neun und 15 Monaten. Während die Eltern Tipps zu geeigneten Büchern bekämen und über das Thema Leseförderung informiert würden, hätten die Kleinen Spaß an bunten Bildern, Kinderreimen und Fingerspielen. Es sei wichtig, dass die Kinder das "Lesen" über alle Sinne erfassten, umblättern dürften und ihren Kommentar zu den Abbildungen geben dürften, erklärte Petra Grobecker, die für das Projekt verantwortlich zeichnet.