Bürgerbüro soll attraktiver und barrierefrei werden

Was genau soll am Standort Jesuitenplatz anders werden?

Künftig soll das Bürgerbüro barrierefrei erreichbar sein, erläuterte Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement. Bislang ist die Rampe vor dem Gebäude steil und schmal, zudem bereiten unter anderem schwere Türen und erhöhte Schwellen Probleme. Auch die Behindertentoilette entspricht nicht heutigen Standards und soll erneuert werden. Zudem wird das Bürgerbüro etwas verkleinert, um dahinter für die IT-Abteilung des Rathauses drei laut Käckell dringend benötigte zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Zu guter Letzt soll das Bürgerbüro ansprechender gestaltet werden: Der Eingang soll besser erkennbar direkt am Jesuitenplatz liegen, in einem Empfangsbereich sollen auch die Rathausbesucher, die nicht ins Bürgerbüro wollen, begrüßt und an andere Abteilungen verwiesen werden. Und die Einrichtung wird modernisiert.

Wieviel kostet das?

Die Umgestaltung wird laut Käckell etwa 135000 Euro kosten. Hinzu kommen die Kosten für eine neue, flachere und breitere Rampe vor dem Gebäude, die sich auf ungefähr 20000 Euro belaufen. Diese neue Rollstuhlrampe wird sich künftig rechts des Eingangs befinden, die Fahrradparkplätze werden nach links verlegt.

Wie ist der Zeitplan?

Los gehen die Arbeiten am kommenden Montag, 22. Mai. Geplant ist, dass der Umbau dann bis Mitte August fertiggestellt ist. Dieses End-Datum sei wichtig, weil man dann die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl bereits im neu gestalteten Bürgerbüro bearbeiten und aushändigen könne, erläuterte Ute Hasel, Leiterin des Fachgebiets Bürgerservice.

Wohin kann man sich während des Umbaus wenden?

Heute ist das Bürgerbüro noch am normalen Standort zu finden. Ab Montag ist es dann übergangsweise im Eingangsbereich des Rathauses eine Etage über dem bisherigen Standort untergebracht. Besucher müssen also am Jesuitenplatz geradeaus durch den überdachten Außenbereich gehen und dann eine Außentreppe nach oben. Das provisorische Bürgerbüro ist aber auch über den Aufzug erreichbar.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Wie berichtet, sind Büro und Infothek seit Anfang Mai wieder montags bis mittwochs zwischen 9.30 und 16 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 17.30Uhr und freitags von 9.30bis 13 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch während der Umbauphase.

Was ist mit dem Bürgerbüro im Briegelacker?

Infothek und das Bürgerbüro sind dort seit Anfang des Monats wieder montags bis mittwochs durchgehend von 8 bis 16 Uhr, donnerstags durchgehend von 8 bis 17.30Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Umgebaut wird an diesem Standort nichts.