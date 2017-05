Freier Eintritt für Iffezheimer und ein neuartiges Kamerasystem Von Florian Krekel Iffezheim - Pferderennen sind immer ein Spagat zwischen Sport und gesellschaftlichem Event. Die Kunst ist, beides optimal zu verbinden. Dafür hat sich Baden-Racing als Veranstalter des Iffezheimer Frühjahrsmeetings einige Neuerungen einfallen lassen. Ein Überblick über alles Wissenswerte für die vier Renntage von Mittwoch, 24.Mai, bis Sonntag 28. Mai. Los geht es am Mittwoch mit dem bereits bewährten Konzept des After-Work-Renntages. Hier kostet der Eintritt fünf Euro, der Platz öffnet aber erst am Spätnachmittag gegen 15 Uhr: Das erste der acht anstehenden Galopprennen startet um 16.30 Uhr. Der darauffolgende Donnerstag, Christi Himmelfahrt, steht dann wie auch in der Vergangenheit, ganz im Zeichen der Familie. Für die jüngsten Bahnbesucher wird dabei ab 12 Uhr noch mehr geboten als im Vorjahr. So wird es im Kinderland direkt neben dem Führring, in dem die Pferde vor jedem Rennen präsentiert werden, unter anderem eine Hüpfburg geben, eine mobile Töpferei sowie eine Zaubershow und ein Puppentheater, versprach Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister im Rahmen der gestrigen Auftaktpressekonferenz. Zudem stehen ab 13.30 Uhr neun Rennen auf dem Programm sowie das seit Jahren beliebte Maskottchenrennen. Passend zum Vatertagsausflug gibt es zwischen 12 und 13 Uhr Freibier neben dem Totalisator-Gebäude. Der Freitag ist kein Renntag, hier steht die Frühjahrsauktion für Rennpferde auf dem Programm. Ein Termin, der Baden-Racing-Pressesprecher Peter Mühlfeit zufolge nicht nur für Kenner von Interesse sei. Insgesamt kommen mehr als 80 Pferde unter den Hammer. Die Frühjahrsauktion in Iffezheim zählt dabei laut Baden-Badener Auktionsgesellschaft zu den bedeutendsten in Europa, spätestens, seitdem hier einst die Stute Danedream für 9000 Euro ersteigert wurde. Sie gewann in nur eineinhalb Jahren 3,7 Millionen Euro an Preisgeldern und gilt als eines der besten Rennpferde der Nachkriegszeit. Um 10.30 Uhr präsentieren sich die zweijährigen Pferde in einem Showrennen. Eine Neuerung gibt es am Samstag, dem vorletzten Renntag. Er fungiert erstmals unter dem Stichwort "Blauer Samstag". Konkret bedeutet dies, dass alle Iffezheimer, die ihren Personalausweis mitbringen, an diesem Tag freien Eintritt genießen. "Hier können die Iffezheimer einmal blaumachen und auf die Rennbahn gehen", so Hofmeister. Ab 13 Uhr stehen acht Rennen auf dem Programm. Als Stargast auf der Rennbahn treten am Samstag zudem Tennislegende Boris Becker und seine Frau Lilly auf. Becker zeichnet tags zuvor im Casino Baden-Baden den Galopper des Jahres aus. Am Sonntag, dem Hauptrenntag, stehen neun Rennen an, darunter der Preis der badischen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang wird auch ein Scheck für die Stiftung RTL hilft Kindern an Moderatorin Birgit Schrowange übergeben. Die Rennen beginnen um 13.30, Platzöffnung 12 Uhr. Für spektakuläre Bilder soll an allen Renntagen ein neuartiges Kamerasystem sorgen. Erstmals wird ein Kamerafahrzeug die Pferde auf der ganzen Strecke begleiten und mit einem mehrere Hunderttausend Euro teuren System den Zuschauern die Renn-Action über die Großbildleinwand nahebringen. An allen Renntagen fahren Sonderbusse auf das Iffezheimer Turfgelände. Die Fahrpläne können auf der Internetseite von Baden-Racing eingesehen werden. www.baden-racing.com

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Boris Becker beim Frühjahrsmeeting Iffezheim (red) - Boris Becker kommt nach Baden-Baden: Die Tennislegende wird am Samstag, 27. Mai, gemeinsam mit seiner Frau Lilly als Gast beim Frühjahrsmeeting in Iffezheim erwartet. Einen Tag zuvor wird Becker im Baden-Badener Casino den Galopper des Jahres küren (Foto: av). » Weitersagen (red) - Boris Becker kommt nach Baden-Baden: Die Tennislegende wird am Samstag, 27. Mai, gemeinsam mit seiner Frau Lilly als Gast beim Frühjahrsmeeting in Iffezheim erwartet. Einen Tag zuvor wird Becker im Baden-Badener Casino den Galopper des Jahres küren (Foto: av). » - Mehr