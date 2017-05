Neuer Leo-Kiosk: Eleganz und Leichtigkeit

Von Henning Zorn

Baden-Baden - In einer neuen Gestalt, die auch eine Anlehnung an die Architektursprache der 50er Jahre bietet, wird der traditionsreiche Leopoldsplatz-Kiosk nach Ende der Sanierungsarbeiten an seinen alten Standort zurückkehren.

"Dieser Leo-Kiosk ist eine Institution in Baden-Baden", sagte Bürgermeister Alexander Uhlig, als er gestern in einem Pressegespräch die städtischen Planungen vorstellte. Der Kiosk am zentralen Platz der Stadt kann mittlerweile auf eine fast 90-jährige Geschichte nicht nur als Verkaufsstelle für allerlei Lesestoff, sondern auch als eine Art Baden-Badener Kommunikationszentrum zurückblicken. Aufgrund von diversen Umbauten - zuletzt 1989 nach einem Gestaltungswettbewerb - war das kleine Häuschen stets auch ein Zeuge der Architekturgeschichte.

Für Bürgermeister Alexander Uhlig, der im vergangenen Jahr von Pforzheim nach Baden-Baden wechselte, wurde der Kiosk nach eigener Aussage schnell zu einer vertrauten Einrichtung: "Ich habe hier meine Zeitungen gekauft, um mich mit der Stadt vertraut zu machen und Wohnungsannoncen zu studieren."

Die Sanierung des Leopoldsplatzes erforderte dann aber im September 2016 den Abriss des bestehenden Kiosks, für den ein Container-Provisorium auf der Fieser-Brücke installiert wurde. Betreiberin Susanne Ziller betonte gestern, dass dies alles in guter Kooperation mit der Stadt erfolgt sei. Man stelle allerdings am jetzigen Standort doch einen gewissen Umsatzverlust von über zehn Prozent fest. "Da freuen wir uns schon auf die Rückkehr zum Leopoldsplatz", sagte sie.

Und dann wird auch ein funkelnagelneues Gebäude bereitstehen, denn, so Uhlig, "es war für uns immer klar, dass der Kiosk nach den Bauarbeiten zum Leo zurückkehrt". Wie er dann aussehen soll, ist seit gestern zumindest annähernd bekannt, denn Uhlig stellte die vom Architekten Herbert Basler gefertigten Pläne vor, die sich allerdings noch in Details ändern können.

Demnach wird die künftige Gestaltung geprägt sein von Reminiszenzen an den Leo-Kiosk der 50er Jahre mit filigraner Leichtigkeit, viel Glas, runden Formen zum Platz hin und einem dünnen, weit vorgezogenen Flachdach. Im städtischen Gestaltungsbeirat habe diese Planung durchaus Gefallen gefunden, war gestern zu hören. Allerdings werde dort noch ein Licht-Konzept gefordert, um den Kiosk auch in den Abendstunden noch besonders hervortreten zu lassen.

Das Gebäude wird etwa sechs Quadratmeter größer sein als sein Vorgänger, da man auch eine Toilette für das Personal unterbringen will. Da das Gelände hier ein Gefälle aufweist, muss der Kiosk ein Stück in den Untergrund abgesenkt werden, damit die Bedienung der Kunden nicht "von oben herab" erfolgt.

Über die endgültige Gestaltung soll der Gemeinderat voraussichtlich in seiner Juni-Sitzung entscheiden. Die Ausführung der Arbeiten, die von der Stadtbaugesellschaft GSE vorgenommen wird, kann voraussichtlich erst im Sommer nächsten Jahres erfolgen.

Die dabei entstehenden Kosten müssen noch ermittelt werden, wobei für Alexander Uhlig feststeht: "Eleganz wird ein bisschen was kosten. Doch diese Euro lohnen sich, damit man dann nicht für Jahrzehnte eine Kompromisslösung ansehen muss.".