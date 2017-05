Fronten bleiben verhärtet Von Florian Krekel Baden-Baden - Eigentlich sollen gemeinderätliche Ausschüsse dem "großen" Rat die Entscheidung erleichtern und Empfehlungen abgeben. Doch bei der Frage über den richtigen Oberflächenbelag für den Leopoldsplatz bleiben die Fronten verhärtet - trotz der Besichtigungsfahrt in der vergangenen Woche. Klar ist nur: Am 29. Mai muss eine Entscheidung des Gemeinderates her, sonst steht die Baustelle still. Ein einheitliches Meinungsbild ergab sich dafür im Bauausschuss gestern Abend mitnichten. Zwar hat Bürgermeister Alexander Uhlig in aller Deutlichkeit nochmals unterstrichen, dass die Verwaltung sowohl in qualitativer als auch optischer Hinsicht nur die Betonbauweise als geeignet ansieht und die zeitliche Verkürzung der Baustelle bei einer Oberflächenausführung mit Asphalt nur zwei Monate betrage, doch die Ausschussmitglieder von Freien Wählern (FW) und Freien Bürgern (FBB) konnte er damit nicht überzeugen. In ihren Wortmeldungen favorisierten sie weiterhin die Asphaltlösung. Die Vertreter der Grünen - die zuletzt ebenfalls für die Asphaltbauweise plädiert hatten - übten Zurückhaltung. An der Haltung von FW- und FBB-Räten änderten auch die Ausführungen von Peter Kirsamer vom Ingenieurbüro Wald und Corbe nichts. Der hatte im Rat vorgerechnet, dass die Baustelle im Herzen der Stadt bei Verwendung der Asphaltbauweise bis Juni 2018 dauern würde und bei einer Entscheidung für Beton bis August 2018. Der zeitliche Unterschied wäre somit gering. Zwar dauert die Ausführung in Beton mehrere Monate länger als das Asphaltieren, doch würde der Gemeinderat jetzt auf die Asphaltbauweise umschwenken, seien erst noch neue Planungen nötig, die fast drei Monate in Beschlag nehmen würden. Zudem könne der Asphalt nicht bis an die Häuser herangeführt werden und umfangreiche Zusatzarbeiten seien nötig, mahnte Kirsamer - alles unter der Prämisse, dass auch der Asphalt nicht einfarbig, sondern zumindest mit einem minimalen Muster verlegt werden soll. "Ein rein schwarzer oder roter Asphaltplatz ginge natürlich etwas schneller, aber wollen Sie das wirklich in ihrer Innenstadt?", fragte Kirsamer. Heinz Gehri (FW) hatte am Zeitplan jedoch so seine Zweifel, doch nicht nur daran. Er befürchtete zudem, dass sich auf Beton Reifenabrieb der Busse ablagern würde. Uhlig hielt dagegen, dass das keine neue, sondern eine mehr als zwei Jahre alte Befürchtung sei, weswegen seinerzeit extra die Schachbrettmusterlösung ins Spiel gebracht und letztlich gewählt wurde, da sie in ihren unterschiedlichen Grautönen Reifenablagerungen, wie es sie auch auf Asphalt gebe, kaschiere. Martin Ernst (FBB) wollte hingegen gleich ganz weg vom Leo in seiner jetzigen Ausgestaltung und ließ erkennen, dass er den Verkehr verbannen wolle: "Wollen wir es uns wirklich leisten, über unseren Platz als mögliche Welterbestadt 680 Busse fahren zu lassen?" Wenn die Verwaltung jedoch eine Entscheidung erzwinge, bleibe die FBB bei der Asphaltlösung. Die Vertreter von SPD und CDU verteidigten hingegen vehement ihren Zuspruch in Sachen Beton. Klaus Bloedt-Werner (CDU) argumentierte, es sei absolut falsch, nur aus Zeitgründen eine technisch minderwertige Lösung - die der Asphalt sei - zu wählen. Fraktionskollege Hansjürgen Schnurr monierte, dass man bereits viel in den Infrastrukturkanal investiert habe, was bei Asphalt überflüssig gewesen wäre, und die Stadt bei Asphalt riskiere, in wenigen Jahren wieder eine Baustelle zu haben. Um weitere Entscheidungshilfen zu bieten, hat die Verwaltung eine zusätzliche Infofahrt in die Schweiz anberaumt. Dort werde seit Jahrzehnten mit Beton als Belag gearbeitet und man könne die Langzeitwirkung begutachten. Um verlorene Zeit bei der Baustelle aufzuholen, wird nun auch samstags gearbeitet, jedoch nur so, dass der Einzelhandel nicht - wie zuletzt - zu stark beeinträchtig werde, erklärte Uhlig.

