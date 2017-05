Anwohner verärgert über Lärm und Schmutz

Baden-Baden - In diesem Jahr wird es bei den mittelalterlichen Winzertagen in Steinbach ab Freitag, 26. Mai, im Zentrum des historischen Städtls im Privathof einer Wohnanlage keinen Stand geben. Der Grund: Die Anwohner sind den Lärm und den Schmutz leid. Und ihre Bitten auf Abhilfe blieben nach ihren Aussagen bisher ungehört. Zwar soll es ab 2018 dort wieder möglich sein, dass Vereine oder private Betreiber Gäste bewirten können, etwa "kleine Stände von Winzern mit Snacks", jedoch in moderater Weise.

Seit Jahren versuchen die Betroffenen mit dem Veranstalter, dem Förderverein Mittelalterliche Winzertage in Steinbach, und der Stadt ein Einvernehmen zu erzielen - vergeblich. Inzwischen sehen sich die Anwohner in der Öffentlichkeit als Querulanten und Verhinderer dargestellt und wehren sich.

2018 könnte in dem Hof beim ehemaligen Kühn'schen Anwesen wieder Leben einziehen, wenn Versprechen, die der Förderverein der Eigentümergesellschaft gegeben hat, umgesetzt werden. Konkret bedeutet dies, dass es nach 23Uhr keine wummernden Musikbässe sowie zusätzliche Verstärker mehr geben wird. Auch soll ein Sicherheitszaun alkoholisierte Besucher von den Privatanwesen der Anwohner fernhalten. Ebenso ist ein Sicherheitsdienst vorgesehen, um künftig Sachbeschädigungen an den direkt angrenzenden Gebäuden und Gärten zu vermeiden. Dies geht aus einem dem BT zugespielten Papier hervor.

Rebland-Ortsvorsteher und Vorsitzender des Fördervereins, Ulrich Hildner, sagte im BT-Gespräch, dass seit Jahren sechs Sicherheitsleute auf dem Fest im Einsatz seien. Die Kosten hierfür seien der höchste Einzeletat. Man habe auch mit Absperrungen versucht, Personen vom Zugang zu bestimmten Bereichen abzuhalten und sich im Freien zu erleichtern. Aber bei einem solchen Fest lasse sich nicht alles verhindern.

Dass der genannte Hof erst im kommenden Jahr wieder zugänglich sein soll, ist nach Ansicht der Interessengemeinschaft "Anwohner Bürgerpark" die Folge dessen, wie seitens der Stadt bisher mit den Anliegen der Bürger umgegangen wurde. Im Gespräch mit dem BT erklären die Anwohner: "Die Leute sollen wissen, wir wollen das Fest." Allerdings wünsche man sich auf den direkt angrenzenden Flächen eine veränderte Version.

Zwei Problemfelder stellen sich laut den Anwohnern wie folgt dar: Seit Jahren wird im sogenannten Handwerkerhof auf öffentlichem Grund bei dem dreitägigen Fest eine Spielstraße für Kinder aufgebaut, durch die den Bewohnern die Zufahrt zu ihren Anwesen verwehrt werde. Hier wünschen sich die Betroffenen, dass die Stadt den gesetzlichen Mindestabstand von drei Metern zu den Wohnhäusern einhält. Zum anderen hätten auf der oben genannten, südlich davon gelegenen privaten Hoffläche die Feiern in der Vergangenheit mit vermehrt betrunkenen Personen unmögliche Auswüchse angenommen, erläutern die Anwohner weiter.

Deshalb hätten sie sich schon im Jahr 2011 und danach in jährlicher Regelmäßigkeit in persönlichen Gesprächen an Ortsvorsteher Ulrich Hildner gewandt. Jedoch hätten sie die Erfahrung gemacht, dass kaum Interesse gezeigt worden sei, die vorgetragenen Missstände zu beseitigen. Diese benennen die Anwohner in einem vom Mai 2016 an das Amt für öffentliche Ordnung gerichteten Schreiben folgendermaßen: "Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel der Aufbruch eines Autos, es wird vor unseren Eingängen campiert, Essensreste in unseren Eingängen und auf unseren Grundstücken hinterlassen."

Die betroffenen Bewohner berichten von sämtlichen menschlichen Exkrementen an ihren Hausfassaden, auf Treppen, in Eingängen und Gärten. Auch seien schon Balkonstühle gestohlen worden. "Der Bürgerpark wird beim Fest abends und nachts regelmäßig als Abort benutzt. Morgens stinkt's dann fürchterlich", klagt ein Anwohner im Gespräch. Im Bürgerpark befinden sich zudem noch ein Kinderspielplatz und ein Bouleplatz.

"Sobald die Winzertage vorbei sind, sitzen wir auf unseren Beschädigungen und Verschmutzungen alleine. Es ist kein Herr Ulrich Hildner da, der die erbrochenen und ausgeschiedenen Überreste von unseren Schaufenstern und Wohnhäusern entfernt oder für die Schäden finanziell haftet oder aufkommt. Spricht man Herrn Ulrich Hildner an, rät er lapidar, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige gegen Unbekannt zu stellen", heißt es in dem Brief an die Stadt weiter.

Bewohner: Spielstraße verlegen

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft ärgern sich über die Haltung des Ortsvorstehers. "Warum zeigt sich das Ortsoberhaupt so unflexibel?", fragt ein Gesprächsteilnehmer und erzählt, dass man im vergangenen Jahr vorgeschlagen habe, die Spielstraße wie vor rund 25 Jahren im angrenzenden alten Schulhof oder gar auf dem benachbarten neuen Festplatz aufzubauen. Als Antwort habe es eine "trotzige Reaktion" gegeben, dass die Anwohner dann eben die "Dixi-Toiletten" vor die Nase gestellt bekämen.

Sämtliche Vorschläge, die man seitens der Interessengemeinschaft gemacht habe, seien vorneweg abgeschmettert worden. Im Raum stehen Vorwürfe, dass Tatsachen verdreht würden, Zugesagtes nicht eingehalten und Befangenheit, da der Ortsvorsteher auch gleichzeitig der Vorsitzende des Fördervereins "Mittelalterliche Winzertage" sei. "Demnach hat er nicht die Möglichkeit und hat auch nicht den Willen gezeigt, die Sachlage objektiv und sachgemäß zu betrachten." Er sei zu keinem klärenden Gespräch bereit und habe die Betroffenen aufgefordert, seine Räumlichkeiten im Rathaus zu verlassen, heißt es in dem Schreiben weiter. Zwei der Anwohner haben daraufhin Beschwerde bei Oberbürgermeisterin Margret Mergen eingelegt, wie aus der Korrespondenz hervorgeht.

Zwar gab es auf das Schreiben an das Ordnungsamt eine fernmündliche Mitteilung an eine betroffene Anwohnerin Mitte Juni 2016, aber eine offizielle Antwort auf den zweiseitigen Brief vom Mai 2016 kam von der Stadt Baden-Baden erst Mitte Februar 2017. Das Ergebnis: Alles solle so bleiben wie die Jahre zuvor.

Die Interessengemeinschaft hat inzwischen den Eindruck, dass "alle Leute glauben, dass wir das Fest verhindern und sterben lassen wollen, aber das stimmt gar nicht. Es geht nur um zwei Höfe", wehren sich die Anwohner. Schließlich gebe es weder beim Katharinenmarkt noch beim Weihnachtsmarkt irgendwelche Probleme.

Mittlerweile sehen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft zudem Anfeindungen ausgesetzt. Sie berichten von anonymen Schreiben vor einigen Monaten in ihren Briefkästen, in denen "Ursteinbacher" für die "Mehrheit der Steinbacher" sprechen und "Menschlichkeit und Verständnis" fordern. Der Handzettel liegt der BT-Redaktion vor. Aus Angst vor weiteren Repressalien wollen die Betroffenen anonym bleiben. "Ein Ortsvorsteher sollte Dialogfähigkeit zeigen und nicht die Stimmung schüren", fühlen sich die Anwohner in Verruf gebracht.

Der Ortsvorsteher hält indes dagegen und sieht sich als Vermittler unterschiedlicher Interessengruppen. Um den Verdacht der Befangenheit auszuräumen, habe er sich zurückgenommen und der Interessengemeinschaft geraten, sich doch direkt an das Ordnungsamt der Stadt zu wenden, äußert er sich auf Anfrage des BT. Er räumt allerdings ein, dass es bereits vor rund zwei Jahren in seinem Amtszimmer ein "emotionales Gespräch" gegeben habe, das er, nachdem alle Argumente erschöpfend ausgetauscht worden seien, beendet habe.

Hildner bestätigt, dass seitens der Anwohner die Idee kam, die Spielstraße zu verlegen. "Der Förderverein ist strikt dagegen, die Spielstraße an einer anderen Stelle aufzubauen. Wir sind der Meinung, die Spielstraße gehört in den Handwerkerhof", meint der Ortsvorsteher.