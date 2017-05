Die Klosterschule hat sich verwandelt

Baden-Baden

Varnhalter Frühling beginnt Baden-Baden (red) - Drei Tage voller Unterhaltung, Geselligkeit und Blasmusik bieten die Varnhalter Winzerbuben ab Samstag, 20.Mai. Unter dem Motto "Varnhalter Frühling" treffen sich rund um die Yburghalle Blasmusikvereine aus der Region mit Freunden und Fans (Archivfoto: up).

Rastatt

Lesemarathon in Johannesgemeinde Rastatt (mak) - Unter dem Titel "Luthers Leselust" läuft von Donnerstag bis Sonntag ein Lesemarathon in der evangelischen Johanneskirche, bei dem durchgehend das Neue Testament und Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" vorgelesen werden (Foto: mak).

Bühlertal

Entscheidung am letzten Spieltag Bühlertal (red) - Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der SV Bühlertal ein weiteres Jahr in der Verbandsliga spielen wird. Der SVB gastiert beim FC Denzlingen und muss dort gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Außerdem benötigt er Fremd-Unterstützung (Foto: toto).