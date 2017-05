Künstlicher Schinken, falsches Holz und eine spannende Runde

Baden-Baden - Mordwerkzeuge aus Styropor, ein gemütlicher Bauernhof ganz ohne Dach und eine spannende Talkrunde im Alten E-Werk: All das und noch einiges mehr waren am Donnerstag die Zutaten für ein außergewöhnliches "BT öffnet Türen". 20 Leser durften dabei das Funkhaus des SWR besichtigen und live bei der Aufzeichnung des "Nachtcafés" dabei sein.

Egal, ob ein riesiger Zentaur in Bronzeoptik, eine Kirchenglocke in Originalgröße oder ein Dinosaurier: In der Werkstatt der Bühnen- und Theaterplastiker wird fast alles aus Styropor gemacht, wie die BT-Leser bei ihrer Führung erfuhren. SWR-Mitarbeiterin Fabienne Baumgärtner konnte auch erklären, warum selbst bei kleinen Statuen oder einem simplen Ast dieser Aufwand betrieben wird, statt einfach ein echtes Holzstück oder eine fertige Skulptur zu benutzen. Bei diesen Kleinteilen handle es sich um "Mordwerkzeuge", erläuterte sie: Schließlich sei es viel zu schmerzhaft, wenn ein Schauspieler bei "Tatort"-Dreharbeiten einen Ast über den Kopf geschlagen bekomme oder ein Buddha aus Metall nach ihm geworfen werde. Da sei dann eine Kopie des Originalgegenstands aus leichtem Styropor erforderlich.

Die Leser durften bei ihrem Blick hinter die Kulissen aber nicht nur diese Werkstatt in Augenschein nehmen: Unter anderem ging es auch in den Malsaal, in dem Kulissen gebaut und bemalt werden, und in den sogenannten Kleinteilefundus. Dort stehen ganze Kolonien von Gartenzwergen genauso wie beispielsweise staubige alte Einmachgläser samt Inhalt, ausgestopfte Tiere, künstliche Skelette und ein Geldkoffer mit - falschen - Eurobündeln. Und jeder einzelne Gegenstand ist mit einem Barcode ausgestattet. Schließlich müssen die 42 Requisiteure sich in dem riesigen Kuriositätenkabinett zurechtfinden und für jede denkbare Filmszene gewappnet sein.

Überraschungen warteten auch in den Studios, in denen die Schwarzwaldserie "Die Fallers" gedreht wird. Denn nicht alles ist hier so, wie es im Fernsehen später aussieht: So liegen künstlicher Schinken und Salat im Kühlschrank, der Holzfußboden ist nur aufgemalt, damit nichts knackt und es keine Stolperfallen gibt, wenn sich dort die Kameraleute bewegen. Die schön blühenden Geranien vor den Fenstern sind aus Stoff. Und eine Decke gibt es in keinem Raum: Dort muss genug Platz für die Scheinwerfer sein, die in der großen Halle Tageslicht suggerieren.

Ein besonderer Höhepunkt erwartete die BT-Leser am Abend im Alten E-Werk. Als Zuschauer erlebten sie die "Nachtcafé"-Sendung live, die dann am gestrigen Freitag ausgestrahlt wurde. Diesmal ging es in der Gesprächsrunde um den "Kult um den Körper": Gäste wie Genussmensch Rainer Calmund und Schönheitschirurg Prof. Werner Mang diskutierten über die Bedeutung von gutem Aussehen in unserer Gesellschaft. Und drei ganz unterschiedliche Charaktere, die sich bereits mindestens einer Schönheitsoperation unterzogen haben, berichteten von ihrer Motivation und ihren Erfahrungen. Nach der kontroversen Runde nahm sich Moderator Michael Steinbrecher aber noch Zeit für ein weiteres Gespräch auf der "Nachtcafé"-Bühne, bei dem es nicht um Schönheit, sondern eher um den Fernsehalltag ging: Im Anschluss der Sendung fanden sich dort die Gewinner der BT-Aktion ein. Sie bekamen von Steinbrecher Autogramme und erfuhren zum Abschluss dieses spannenden Ausflugs in die Fernsehwelt noch viele interessante Details aus der Arbeit des Moderators.