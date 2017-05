Besucher stöbern nach Herzenslust

Schnäppchenjäger und Flöhe aus Leidenschaft erinnern sich an das mittlere Desaster beim ersten Flohmarkt der Saison, der jetzt als Ersatz für den Waldseeplatz auf dem Gelände in der Flugstraße stattfindet. Fehlende Beschilderung, rotierende Navigationsgeräte, weite Wege vom Stand zum Auto und eine fehlende Verpflegungsmöglichkeit wurden heftig kritisiert (wir berichteten).

Dagegen war die Ausschilderung diesmal von vornherein nahezu perfekt, rechtzeitig wurde schon auf der Bundesstraße auf das Ereignis und den richtigen Abzweig hingewiesen. Ganz besonders erfreulich für die Händler war die nun doch erteilte Genehmigung, ihr Auto direkt neben dem Stand zu parken, was rein platzmäßig auf dem weiträumigen Areal keinerlei Probleme bereitete. Es fanden sich auch deutlich mehr Standbetreiber als bei der Premiere ein, diesmal konnten die Besucher nach Herzenslust stöbern. Wobei die Resonanz bei den Händlern unterschiedlich ausfiel.

Während ihr andernorts die Kinderkleidung förmlich aus den Händen gerissen werde, ginge hier gar nichts, meinte eine Karlsruherin etwas enttäuscht. Auch ein junges Paar hatte sich mehr Interesse erhofft, während andere ganz zufrieden waren mit dem erzielten Absatz. Bei den Preisvorstellungen war man sich allerdings nicht immer einig. "Ich möchte aber ein bisschen handeln" beharrte eine potenzielle Kundin auf dem ungeschriebenen Gesetz der "Flöhe". Aber sie biss auf Granit: "Da gibt es nichts zu handeln bei fünf Euro für eine Jeans" murrte der Verkäufer etwas erzürnt.

Doch zurück zu den Verbesserungen, deren Aufzählung noch nicht beendet ist. Diesmal konnte man sich im Gegensatz zur Auftaktveranstaltung an einem Verpflegungsstand mit Kaffee oder Bratwurst eindecken und so gut gestärkt auf Schnäppchenpirsch gehen. Als "super Service" wurde zudem die Möglichkeit gewertet, sich ohne vorherige Anmeldung einfach morgens einzufinden. Das gebe es bei anderen Flohmärkten kaum, "so ist die Standgebühr wenigstens nicht in den Sand gesetzt, wenn es regnet", äußerte sich eine von auswärts angereiste junge Frau anerkennend. Bei aller positiven Entwicklung bleibt nur ein kleiner Wermutstropfen: Die Händler wünschen sich einen Toilettenwagen statt des einzelnen Dixi-Klos für beide Geschlechter.