Ehemaliger: "Das Päda ist mehr als eine Schule"

Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Miteinander leben, lernen und lehren": Dieser, beim Festakt zum 130-jährigen Schul-Bestehen am Freitagnachmittag im Pädagogium mehrfach angebrachte Slogan mochte wohl schon vor 130 Jahren dem Schulgründer Professor Herrmann Büchler inhaltlich vorgeschwebt sein. Auslandsreisen nach England und in die USA hätten seinen Urgroßvater zum Ganztags- und Internatsgedanken inspiriert. An der Schule, die er 1887 zunächst in Rastatt gründete, lag das Hauptaugenmerk auf naturwissenschaftlichen Fächern, modernen Fremdsprachen und Sport. Andreas Büchler, der gemeinsam mit seinen Geschwistern Susanne und Michael in der vierten Generation das "Familienunternehmen" als Schulstiftung leitet, und den illusteren Gästekreis begrüßte, führte in die Geschichte des "Päda" ein. Dass Kriege, das Naziregime und die Folgen nicht nur der Institution, sondern auch ihren Trägern schwer zu meisternde Probleme bescherten, schilderte der Leiter des Wirtschaftsgymnasiums pointiert und kenntnisreich, aber auch auf aktuelle Schulfinanzierungspolitik eingehend. Den Reigen der ausführlichen Grußworte eröffnete Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die den Erfolg der "dynamischen Traditionseinrichtung" am "Päda-Gen der Familie" festmachte. Die private Schule in freier Trägerschaft - das Pädagogium - habe auch für das staatliche Schulwesen Akzente und Impulse gesetzt, indem sie berufsfachliche Kompetenzen einbezog und vorbildliche Freiräume schuf, lobte Staatssekretär Volker Schebesta vom Kultusministerium; und der mittelbadische Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker fand die richtigen Worte mit dem Zitat seines Assistenten Adrian Sonder, der als Ehemaliger seiner Schule attestierte: "Das Päda ist mehr als eine Schule." Hier werde gezeigt, was Schule leisten könne, wenn sie neben "gelebter Tradition den Charme moderner Konzepte" pflege, urteilte der CDU-Politiker. Als "Liebeserklärung" würdigte zum Ende der Veranstaltung Michael Büchler, Direktor des Gymnasiums, die Ansprache von Marion Mokesch, Vorsitzende der Vereinigung der Eltern, Freunde und Altschüler der Schulstiftung. Sie wie auch ihre Vorredner und später die Schüler-Vertretung mit Katharina Schmucker und Patrick Ursu schwärmten von umfangreichen AG- und Freizeitaktivitäten der Schule, die von der "Wiege bis zum Hörsaal" ein facettenreiches Lehrangebot bereithalte. Von außergewöhnlichen Projekten und den Highlights des Jahres, die mit Terrassenfest und "Buntem Abend" die ganze "Päda-Familie" von rund 760Schülern, 150 Mitarbeitern und einer Vielzahl von Eltern und Freunden regelmäßig nach stressigen Vorbereitungen in Feierlaune versetzten, war die Rede. Vor allem aber wurde das pädagogisch wertvolle Konzept von Geborgenheit und unabdingbarer Verlässlichkeit hervorgehoben. Hatte der Chor der "Päda-Voices" unter der Leitung von Uwe Serr bereits zum Auftakt für einen "Wow"-Effekt (Andreas Büchler) gesorgt, dem Emma Thomas (Gesang) und Patrick Ursu (Klavier) mit einem "musikalischen Geburtstagsgeschenk" Nachdruck verliehen, so gebührte dem gleichermaßen höchst informativen wie humorvollen Vortrag des Pädagogen und Neurobiologen Peter Köster dieselbe Auszeichnung. Eher eine Performance im Stil des TV-Doktors von Hirschhausen präsentierte Köster und konfrontierte sein Publikum unter dem Titel "Achtung Pubertät - Umbau im Hirn" mit dem Zickzackkurs von Körper, Geist und Seele während der irritierenden Entwicklung pubertierender Jugendlicher. Wohlgefühl und anregende Informationen nannte er als Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und stellte im Pädagogium die idealen Bedingungen dafür fest.

