Hunderte pilgern durch die Reben

Neuweier - Kurz nach 9.30Uhr hält ein Reisebus in der Mauerbergstraße vor dem Winzerkeller in Neuweier. Eine Reisegruppe von rund 50Personen steigt aus und meldet sich zum Start des Weinwandertages an. Startgeld kassieren, Wanderplan, Wanderpass und Gutschein aushändigen - die "Rebläuse" bewältigen diesen ersten Ansturm bei der 26. Auflage des Weinwandertages mit Bravour.

Mit dem Gutschein stellen sich die Gäste gleich am benachbarten Stand an. "Weiß, Rot oder Secco?", fragt Gerhard Hippler jeden einzelnen Besucher und reicht den Begrüßungstrunk. Während die Touristen den edlen Rebensaft kosten, versuchen sie sich mit einem Blick auf den Mauerberg zu orientieren. Nach einer Weile zieht der Tross aus dem schwäbischen Plochingen los, um auf der circa acht Kilometer lange Strecke durch die Weinberge mehr von der Natur und dem Wein im Rebland zu erleben.

Für die nächsten drei Stunden geht es auf dem Hof der Baden-Badener Winzergenossenschaft Schlag auf Schlag. Bei strahlendem Wetter strömen aus allen Richtungen die Teilnehmer herbei. Bis 12.30Uhr zählt der Veranstalter mehr als 1000 registrierte Personen. Etliche nutzen den Busverkehr, andere reisen mit ihrem Auto an, und wieder andere radeln zum Ausgangspunkt des Weinwandertags oder kommen zu Fuß aus der näheren Umgebung.

Nach dem ersten Anstieg auf der Schützenbergstraße führt die Strecke vorbei am Rauentaler Kreuz. Manche Wanderer gönnen sich schon hier auf der Sitzbank vor dem Wegekreuz eine erste Pause. Sie beobachten, wie andere mit Hunden und Kinderwagen vorbeiziehen. Mit dabei ist auch eine Narrengruppe aus Oberachern, die "Besen vom Waldsee". So wie sie wandern bei dem Weinwandertag viele Teilnehmer in Gruppen. Den ersten von insgesamt fünf Stempeln gibt es im Gewann Wolfhag, wo die Guggemusiker verschiedene Weinsorten ausschenken, die hier gedeihen. Mit den Stempeln aller fünf Stationen entlang des Wanderpfades nehmen die Besucher an einer Verlosung teil.

Menschentrauben scharen sich auch um die nächste Verpflegungsstation am Losenberg. Einige Wanderer bleiben abrupt stehen, und verharren bei dem sagenhaften Ausblick auf die Landschaft. Einzelne Schönwetterwölkchen schieben sich vor die Sonne. Ihre Schatten sind auf dem sattgrün-farbenen Wald zu erkennen. An der Station gibt es kaum ein Durchkommen. Die Mitglieder des Turnvereins mit ihren apfelgrünen Polohemden reichen den Gästen Käsebrote und andere Snacks. Hier kommen die Leute miteinander ins Gespräch.

Für Weinwanderer Roland Maier hat der Wandertag in der "wunderschönen Landschaft" einen enormen Erholungswert, um "die Seele baumeln zu lassen". Er nennt die Route durch die Reben den "Rebländer Jakobsweg". Für ein Ehepaar aus Bühlertal gehört der Neuweierer Weinwandertag zum festen Ausflugsprogramm im Jahr. Bis die Wanderer auf der Route den höchsten Punkt an der Rebberghütte erreicht haben, sind noch einige Anstiege zu bewältigen.