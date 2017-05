Gänsehaut bei Sommerwetter

Baden-Baden - Kurzfristig war da trotz schönster frühsommerlicher Temperaturen so etwas wie Gänsehaut zu spüren: War es doch ein historischer Moment, als der Kellner-Lauf gestern morgen ebenso wie in der klassischen Szene des 1955 in Baden-Baden gedrehten Films "Der letzte Mann" vor dem Kurhaus startete.

Doch bevor es so weit war, gehörten der Kurgarten und die Lichtentaler Allee bis ans hintere Ende der Klosterwiese den 293 Startern des mittlerweile 15. Allee-Laufs, der wiederum vom SCL Heel veranstaltet wurde. Der neue Teilnehmerrekord sollte auch der einzige Rekord an diesem Tag bleiben, setzen die Organisatoren doch ganz bewusst auf eine familienfreundliche Veranstaltung, ohne die Jagd nach Preisgeldern oder den Anspruch auf Höchstleistung.

Fünf bestens gesicherte Kilometer - von eigenen Ordnern und Kräften des DRK sowie vor dem Theater von der Polizei - waren zu absolvieren. Wer wollte, konnte die Runde verdoppeln. Aus ganz Mittelbaden waren Jogger, Walker und Nordic Walker gekommen, wobei das Brenners Park-Hotel mit 44 Teilnehmern die größte Läufergruppe stellte, gefolgt von Qi-Gong- Dieter mit 24 und den "Mopeds" mit 15Sportlern. Alle drei Gruppen wurden mit Pokalen bedacht. Der Vorsitzende Bernd Hefter sorgte als versierter Moderator für die entsprechende Stimmung unter den Läufern und ihrem Anhang. Einfach herzerfrischende Szenen waren zu beobachten, als jeder einzelne Läufer angefeuert wurde wie ein Weltmeister, ein humpelnder Papa mit Kinderwagen tosenden Applaus erhielt oder die 13-jährige Sinzheimerin Ana-Paula ihre sechsjährige, wieselflinke kleine Schwester dicht neben sich über die Ziellinie lotste.

Zu den ältesten Läufern zählten die 82-jährige Elfriede Hodapp aus Önsheim, vielfache Weltmeisterin in ihrer Altersklasse und Weltrekordhalterin, und der 85-jährige Arne Haase aus der Kurstadt. Im Ziel wartete eine ganze Obstpalette quer durch den Vitamingarten auf die Läufer, darunter die zwölfjährige Lucy Bader, Kreismeisterin im Waldlauf, die anfangs mit dem Opa trainierte, ihn aber inzwischen längst abhängt. Nach 19Minuten rannte bereits Christoph Lang aus Soufflenheim durchs Ziel, 25 Minuten brauchte Daria Philippova-Keim als schnellste Frau.

Und dann schlug die Stunde der großen Stars. Bei von Bernd Hefter entsprechend angeheizter Stimmung standen zuerst die Pagen mit gefülltem Bordcase bereit, um beim Knall des von Oberbürgermeisterin Margret Mergen ganz taff in der richtigen Sekunde zum Abschuss gebrachten Sektkorkens aus der Magnumpulle loszustürmen - eine Runde um den Kurgarten, wobei die Regel des Gehens ganz schnell außer Kraft gesetzt wurde. Sieger wurden hier Lukas Labinsky (Belle Epoque) und Kim Schmid (Brenners). Bei den Köchen, die eine gefüllte Kasserole tragen mussten, mutierte der Lauf gegenüber dem Kurhaus plötzlich zum regelrechten Wettrennen mit einem atemlosen, von den Zuschauern lautstark befeuerten Finish, das Ludwig Vogl und Anna Stadler (beide Brenners) für sich entscheiden konnten.

Und dann war er da, der wahrhaft historische Moment. Die Kellner mit ihrem Glas Sekt auf einem Tablett nahmen ebenso Aufstellung wie damals in dem Film und spurteten voller Tatendrang los. Natürlich rutschte da regelwidrig schnell der Daumen vor, um dem Glas Halt zu geben, zudem waren nicht alle Teilnehmer der drei Läufe in vorgeschriebener Dienstkleidung angetreten. Aber was soll's: Der sensationellen Stimmung, die wiederum Lukas Labinsky und Anna Reber (Leo's) als Sieger ins Ziel trug, tat das keinen Abbruch.