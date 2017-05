Herzensanliegen an Wände gesprüht

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Der 40. Internationale Museumstag am Sonntag stand diesmal unter dem Motto "Spurensuche. Mut zur Verantwortung". Mit kreativen Aktionen beteiligte sich die gesamte Museumsmeile in der Lichtentaler Allee. Dabei hatten die Kinder besonders viel Spaß. Lustig ging es zu in der Hutwerkstatt des Museums LA 8. Passend zur derzeitigen Ausstellung "Natur und Kulisse" widmeten sich die Kinder hier den fantastischen Hüten flanierender Damen des 19. Jahrhunderts. Dabei erfuhren die neugierigen Sprösslinge ganz nebenbei, wie anstrengend das damalige Leben war. So musste man in der Gesellschaft permanent die Kleidung wechseln, vom Frühstück über morgendliche Besuche und den Nachmittagstee bis zum abendlichen Gang ins Theater. Elegante Hüte waren da natürlich ein Hingucker, und die konnte sich der künstlerische Nachwuchs am Sonntag aus diversen Materialien selbst basteln. So wurde aus bemalten Zeitungen mit Klebeband eine schicke Hutkrempe gestaltet. Oder es wurden Pappstreifen zu einem Grundgerüst verleimt, und dieses wurde dann entsprechend aufgepeppt mit Blumen oder einem kleinen Schleier, was die jungen Damen absolut rennbahntauglich machte. Kunterbuntes Treiben herrschte auch bei der Staatlichen Kunsthalle, wo Kunsterzieherin Maika Maj mit ihren Kindern eine Hommage an den derzeit ausgestellten Sergej Jensen gestaltete. Die kleinen Künstler konnten zuvor in allen Museen - ebenso wie ihre Eltern - die jeweiligen Ausstellungen besuchen und sich mit den präsentierten Werken sowie den Künstlern vertraut machen. Aufgabe war es vor der Kunsthalle, aus Einzelobjekten ein Gesamtkunstwerk zu gestalten. Die jungen Besucher bekamen alle identische Kartonwürfel, die sie in Anlehnung an Jensens häufig verwendete textile Materialien mit Stoffstücken wie Pixel bekleben konnten. Bei der zweiten Gruppe bestand die Kartonoberfläche aus dünnen Gipsplatten. Bei jedem weiteren Farbauftrag bildete sich hier zusammen mit dem feinen Gipsstaub eine immer stärker verwischte Farboberfläche, was den Kreationen einen verschwommenen Charakter gab. Am Ende wurden die jeweiligen Arbeiten zu zwei in ihrer Aussagekraft beeindruckenden großen Objekten zusammengefügt. Gemeinsam mit dem Stadtmuseum bot die Staatliche Kunsthalle zudem einen Workshop "Graffiti meets Reformation" an, der im Handumdrehen ausgebucht war. Charlotte Schrüfer erläuterte den passionierten Sprayern die Idee, ureigene Herzensanliegen für reformatorische Verbesserungen an vorbereitete Wände zu sprühen, statt Luthers Thesen an die Kirchentür zu nageln. Legales Graffiti könne eine Form der Rebellion und Demonstration sein als ein Weg, seine Meinung sichtbar zu machen. Die Kinder nutzten rasch die Möglichkeit, sich so eine Stimme zu verschaffen. Unter den Augen von "Urban Street Artist Zoolo", der in der Szene einen Namen hat, skizzierten sie entweder erst ihre Ideen oder sprühten gleich munter drauf los wie Valeria und Olivia, die dabei erstaunlich viel Kreativität bewiesen. Am Burda-Museum lockte zudem noch ein Open-Air-Atelier, um aus Punkten und Linien, Farben und Formen auf Papier, Tapete oder Stoff eigene Kreationen zu erschaffen und dabei der kindlichen Fantasie völlig freien Lauf zu lassen.

Rastatt

