"Aggressives Betteln": Kurstadt im Visier

Von Sarah Reith Baden-Baden - Immer wieder sitzen in der Baden-Badener Innenstadt Bettler. Seit einiger Zeit hat sich aber eine neue Art des Bettelns etabliert: Zumeist mehrere junge Leute stehen mit Klemmbrettern herum, sammeln scheinbar Unterschriften für einen guten Zweck - und wollen tatsächlich Geld. Das BT beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema. Wie gehen die Gruppen vor? Sie sprechen bevorzugt Passanten an, die allein unterwegs sind, zeigen ihnen ihr Klemmbrett, auf dem laut Polizei in zumeist fehlerhaftem Deutsch geschrieben steht, dass für etwas gesammelt wird. Wenn jemand kein Geld geben will, verschärfen die Bittsteller der Polizei zufolge "sowohl Gang- als auch Tonart". Das gesteigert aufdringliche Verhalten sei "Teil des perfiden Plans" und ziele letztlich darauf ab, die entnervten Angesprochenen zur Übergabe eines Obolus zu bewegen, hieß es kürzlich in einer Warnung der Polizei. Wer nicht zahlt, muss nicht nur mit Beleidigungen rechnen: "Die bespucken einen", berichtet BT-Leser André Pufahl, der sich wegen des Problems in der Redaktion gemeldet hat. Seiner Schwiegermutter sei von einer solchen Gruppe zudem das Handy gestohlen worden. Wie ist dieses "Spendensammeln" einzuschätzen? "Das fällt unter die Sparte aggressives, betrügerisches Betteln", sagt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter im BT-Gespräch. Diese neue, organisierte Form des Bettelns beobachte man etwa sei dem Jahreswechsel in der Stadt. Dass auf den Unterschriftenlisten von einem guten Zweck, etwa dem Kinderhospizdienst, die Rede sei, habe nichts zu sagen: "Wir gehen davon aus, dass all das, was da steht, dazu dient, in der Regel älteren Personen das Geld aus der Tasche zu ziehen und für eigene Zwecke zu nutzen", so Seiter. Dass der Name der Spender auf der Liste vermerkt werde, diene lediglich dazu, der "Spende" einen offiziellen Anstrich zu verleihen. Auch die Polizei betont: "Die erschwindelten Beträge wandern zumeist in die eigenen oder in die Taschen gut organisierter Auftraggeber." Wie sollte man sich verhalten, wenn man angesprochen wird? "Kein Geld geben", rät Stadtpressesprecher Roland Seiter. Die Polizei empfiehlt, sich resolut, aber zurückhaltend zu verhalten. Also: Einfach weitergehen und "Nein" sagen. Gibt es das nur in Baden-Baden? Nein, die Masche wird auch in anderen Städten angewendet. Aber: "Momentan scheint Baden-Baden im Visier zu sein", weiß man beim Polizeipräsidium Offenburg. Und: "Solange die erfolgreich sind, behalten die das bei", sagt man bei der Pressestelle der Polizei. Erst wenn den Bettlern in einer Stadt zu viel Gegenwind entgegenweht und sich möglichst niemand mehr zu einer Spende drängen lässt, suchen sie sich laut Polizei erfahrungsgemäß einen anderen Wirkungskreis. Was unternehmen die offiziellen Stellen? Wie berichtet, haben die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte im April Ermittlungen wegen möglichen Sammlungsbetrugs und Verdacht des Diebstahls aufgenommen. Auf BT-Nachfrage hieß es nun, dass in mehreren Fällen bereits die Staatsanwaltschaft informiert worden sei. Und auch der Gemeindevollzugsdienst (GVD) der Verwaltung ist schon aktiv geworden. "Der GVD kontrolliert diese Bettler und schreitet dann gemeinsam mit der Polizei ein", berichtet Seiter. Aufgrund des Tatbestands des "aggressiven Bettelns" könne der GVD die Personen zudem immer verwarnen und ihnen direkt vor Ort ein Verwarnungsgeld abnehmen. Beim ersten Mal liege dieses bei 35 Euro. "Werden sie wieder erwischt, wird es mehr - da haben wir Ermessensspielraum", erläutert der Stadtpressesprecher. Wen sollte man alarmieren? Auf jeden Fall die Polizei, rät Seiter. Diese arbeite mit dem Gemeindevollzugsdienst zusammen. Angerufen werden sollte dabei der Notruf 110. Handelt es sich um dieselben Bettlergruppen, die seit kurzem auch von Haus zu Haus gehen? Ob die verschiedenen Bettlergruppen zusammengehören und ob es sich um die gleichen Individuen handelt, die seit kurzem auch durch "Hausbesuche" in der Region von sich reden machen (wir berichteten), weiß man bei der Polizei noch nicht. Die Verhaltensempfehlung im Umgang mit aufdringlichen Bettlern an der eigenen Haustür ist aber ähnlich wie in Bezug auf die Begegnungen in der Stadt. Natürlich sei es jedem selbst überlassen, ob er Geld geben wolle, hieß es vonseiten der Polizei. Allerdings tauchten die Bettler dort, wo sie einmal Erfolg gehabt hätten, mitunter mit neuen Forderungen auf. Das habe sich auch bei den Fällen in der vergangenen Woche gezeigt. Wer diese Gefahr nicht eingehen möchte, solle "freundlich und bestimmt" ablehnen. Kommentar

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben