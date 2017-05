Beim Fußballgolf ist Geschicklichkeit gefragt

Baden-Baden - "Gerade rechtzeitig zum Elfmeterturnier hat der Regen aufgehört" - der Kassierer des Fußballvereins Haueneberstein (FVH), Matthias Mink, zeigte sich erleichtert im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Nachdem es am Freitag fast den ganzen Tag über gegossen hatte, klarte der Himmel gegen Abend auf und das traditionelle Sportfest des FVH konnte mit dem Fassanstich wie geplant beginnen.

24 Hobbymannschaften traten dann zum schon legendären Elfmeterturnier gegeneinander an, darunter Teams mit so klangvollen Namen wie "Eber United" oder "Bolzplatz All-Stars". Am Ende siegten die Spieler von "Lokomotive Talentfrei" vor "Mein persönlicher Favorit" und "Joschis Buben". Die drei Mannschaften erhielten zur Belohnung ein Preisgeld. Und der anschließende Auftritt der Rockband "Sonrise" versetzte 400 Gäste in beste Stimmung.

Der Samstag stand dann bei schönem Wetter ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs, unter anderem traten E- und F-Jugendliche gegeneinander an. Am Abend spielte die Band "One More Times" aus Lichtental Rock- und Popsongs. Am Sonntag trat die erste Mannschaft des FVH gegen Tabellenführer Neusatz an und besiegte das favorisierte Team überraschend mit 4:2. Dass die Gäste trotz der Niederlage den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga B feiern konnten, lag an der Niederlage des direkten Verfolgers Sasbachwalden, der in Altschweier verlor.

"Es dauerte eine Weile, bis das Ergebnis bekanntwurde", erklärte Mink, denn weder Radio- noch Fernsehsender haben die Spiele ja übertragen, aber schließlich konnten die Fans aus Neusatz ihre mitgebrachten Transparente auch entfalten und ihre Mannschaft feiern. "Wir waren das einzige Team, das Neusatz bisher in dieser Saison geschlagen hat", erklärte Mink. Am nächsten Wochenende findet der letzte Spieltag statt. Der FVH werde die Saison wohl auf Platz Fünf beenden, so Mink.

Sehr gut kam anschließend das Turnier der örtlichen Vereine an. Zehn Mannschaften beteiligten sich am sehr kurzweiligen Fußballgolf, das bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen gut ankam. Die Teilnehmer müssen dabei - ähnlich wie beim Minigolf - mit Geschick den Ball über Rampen oder andere Hindernisse in einen großen Eimer, eine Wanne oder ein kleines Tor schießen. Bierbänke und Pylone wurden dafür kurzerhand umfunktioniert.

Der zweite Teil des Turniers bestand im Neunmeterschießen, dann wurden die Ergebnisse aus beiden Disziplinen zusammengezählt. Den ersten Platz sicherte sich am Ende das Team "Ars Bibendi" vor dem "Schunkenbacher Carneval-Club" (SCC) und dem "Heimat und Kulturverein". Alle Mannschaften bekamen als Preis entweder Bier oder Sekt und die jüngeren Sportler antialkoholische Getränke.

Höhepunkt des Abends war die traditionelle Tombola mit über 60 Preisen. Vom Gutschein in Höhe von zehn Euro bis zur mehrere Hundert Euro teuren Kaffeemaschine oder einer Ballonfahrt war alles dabei. Für das leibliche Wohl war mit Bratwürsten, Wurstsalat und Pommes ebenfalls bestens gesorgt, am Mittag gab es auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Am Ende hatten die Veranstalter allen Grund, zufrieden zu sein mit dem Verlauf des Festes.