Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen

Baden-Baden - Jedes Mal, wenn sich hochrangige Köpfe der Weltpolitik an der Oos einfinden, geht das mit einer Menge an Sicherheitsvorkehrungen und Behinderungen einher. So war es Anfang 2017 beim Treffen der G-20-Finanzminister, so war es im März 2009, als US-Präsident Barack Obama im Zuge des Natogipfels in der Kurstadt weilte. Nun kommt der einstige Hoffnungsträger der Weltpolitik wieder nach Baden-Baden - am kommenden Donnerstag zur Medienpreisverleihung. Die Sicherheitsmaßnahmen sind diesmal vergleichsweise gering.

Denn der 55-Jährige ist kein US-Präsident mehr und hat kein staatliches Amt inne. Diverse anno 2009 nötige Sicherheitsbestimmungen und Vorkehrungen fallen deshalb weg. "Wir werden nicht mehr Sicherungsmaßnahmen treffen, als bei jeder anderen Medienpreisverleihung auch", stellt Polizeipressesprecherin Karen Stürzel auf BT-Anfrage klar. Konkret bedeutet das, dass lediglich das Areal um das Kongresshaus, wo die Preisverleihung stattfindet, gesperrt werden wird. Ansonsten soll es in der Innenstadt keine größeren Behinderungen geben. "Gullideckel müssen nicht zugeschweißt werden", betont Stürzel. Und auch der Leopoldsplatz bleibe unbehelligt. Das Offenburger Polizeipräsidium übernimmt nur allgemeine Schutzaufgaben beim Kongresshaus sowie verkehrsleitende Maßnahmen. Die Zufahrt zur Augustagarage bleibe frei, so Stürzel weiter. Lediglich in der Schillerstraße und in der Ludwig-Wilhelm-Straße würden temporär Halteverbote eingerichtet, fügt Stadtpressesprecher Roland Seiter an.

Für den Personenschutz Obamas ist allein der Secret Service verantwortlich. Dieser steht auch nicht in Kontakt mit der örtlichen Polizei. Etwaige Absprachen laufen über das Bundeskriminalamt, erklärt Stürzel. Kurzzeitig könne es seitens der Polizei zur Blockierung der B500 und einiger Zufahrtsstraßen in Richtung Flughafen kommen - dort wird Obama nach BT-Informationen am späten Nachmittag aus Berlin kommend landen. Seine Fahrzeugkolonne wird dann von der Polizei in die Stadt eskortiert. Wo er dort nächtigen wird, wird - wie immer - aus Sicherheitsgründen nicht verraten.

Und auch im Zuge der Medienpreisverleihung wird es für die Baden-Badener wohl eher schwierig werden, einen Blick auf den 44. Präsidenten der USA zu erhaschen. Denn seitens des Baden-Badener Marktforschungsunternehmen Media Control, das den Preis zum 25. Mal vergibt, ist kein öffentlicher Auftritt Obamas geplant. Zwar stehe der genaue Ablauf noch nicht sicher fest, doch gebe es - wie bei allen bisherigen Medienpreisverleihungen - auch beim Gang über den roten Teppich keine Möglichkeit für die Baden-Badener, dem einst mächtigsten Mann der Welt nahe zukommen, lässt das Unternehmen wissen. Ob Obama wie einst Bill Clinton zu einem Spaziergang durch Baden-Baden aufbrechen wird, ist unklar. Die Hoffnung sei da, aber nichts gewiss, sagt Stadtpressesprecher Seiter. Einen Eintrag ins Goldene Buch werde es jedenfalls nicht mehr geben. "Dort hat sich Obama 2009 schon verewigt - in ranghöherer Position."