"Man merkt, wie dankbar man sein muss"

Baden-Baden - Ehrenamtlich Flüchtlingen zu helfen, das sind nicht nur fröhliche Kaffeerunden und schöne gemeinsame Erlebnisse: Denn viele der Menschen, die sich in der Kurstadt ein neues Leben aufbauen wollen, haben Furchtbares erlebt. Und auch die Ehrenamtlichen werden mit diesen Traumata immer wieder konfrontiert.

"Man betreut die Menschen viel länger, als man gedacht hat", erläutert Claudia Mohr, die sich intensiv um traumatisierte Flüchtlinge kümmert. "Natürlich brechen dann tiefere Sachen auf." Dabei kommt laut Mohr ein besonderer Umstand erschwerend hinzu: Die Flüchtlinge können ihre Traumata nicht "mit Alltag überdecken", wie es unsere Eltern oder Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg tun konnten, und sich mit den schrecklichen Erlebnissen in ihren Heimatländern oder auf der Flucht erst beschäftigen, wenn sie damit umgehen können. Denn: Im Lauf des Asylverfahrens müssen sie alles, was ihnen passiert ist, im Detail berichten. "Politisch Verfolgte müssen Ort und Zeit von Demonstrationen nennen, wann sie ins Gefängnis kamen, sie müssen Uniformen beschreiben", erläutert Mohr. Sie erzählt von jungen Frauen, die nach schlimmen Erfahrungen in der Heimat auf der Flucht auch noch mehrfach vergewaltigt wurden, von Minderjährigen, die bei der Hinrichtung ihrer Eltern dabei waren oder diese zerstückelt vorfanden, als sie nach Hause kamen. "Und dann kann man gefragt werden: Wo lag denn der Arm deiner Mutter, kannst du das beschreiben?", erläutert die Ehrenamtliche die harte Realität von Asylgesprächen.

Dennoch kritisiert Mohr das System nicht: "Man darf als Ehrenamtlicher nicht in eine überzogene Schutzhaltung kommen", ist sie überzeugt. "Für die Person an sich ist es grausam, aber wie will man es sonst machen?" Um den Missbrauch von Asyl zu verhindern, brauche es Untersuchungen. Deshalb würden Spezialisten eingesetzt, die wissen, welche Foltermethoden wo angewandt werden, Geschichten auf Plausibilität überprüfen können und beispielsweise feststellen, ob jemand Marokkaner oder Syrer ist.

Ein Problem sei allerdings die Wartezeit. "Manche sitzen Jahre, und es passiert nichts. Wenn Asylverfahren schneller gingen, käme das Erlebte auch nicht so hoch." Zudem stünden die Traumata oft einem Asylantrag im Weg: Wenn jemand nicht über seine Erfahrungen sprechen könne, könne er sich dem Verfahren nicht stellen und bekomme folglich kein Aufenthaltsrecht. Die Ehrenamtlichen gingen deshalb auf die Betroffenen zu. "Wir versuchen, die Leute mit Fragen zu konfrontieren, damit sie sich vorbereiten können." Schließlich müssten sie etwa ihre Fluchtroute beschreiben.

"Es ist eigentlich keine Aufgabe fürs Ehrenamt", sagt Mohr. Es gebe aber keine Fachkräfte, die diese Funktion übernehmen. In Baden-Baden sind von den Flüchtlingen, die im regulären Asylverfahren stecken, nach Schätzung von Mohr vielleicht zehn Personen in therapeutischer Behandlung - das sei aber nur ein Bruchteil der Betroffenen.

Diesen Menschen werde auch in den Flüchtlingsunterkünften wenig Verständnis entgegengebracht. "Wenn einer zusammenbricht, weil die Bilder hochkommen, lachen die anderen ihn aus, weil sie selber nicht an diese Dinge erinnert werden wollen", beobachtet Mohr. Die soziale Akzeptanz psychischer Erkrankungen sei in den Kulturkreisen der Geflüchteten oft gering.

Bei Zusammenbrüchen oder gar Selbstmordversuchen werden oft die Ehrenamtlichen gerufen. Wie ein Kreislaufkollaps wirke ein solcher Zusammenbruch: "Sie liegen auf dem Boden und zittern." Was man als Ehrenamtlicher in einem solchen Fall mache? "Ins Auto packen und zum Arzt fahren."

Aber nicht nur die Begleitung zum Arzt wird in der Kurstadt von Ehrenamtlichen übernommen. So wurde im ehemaligen Vincentiushaus ein Kurs zum Erlernen von Stressverarbeitungstechniken angeboten, um bei der Traumaverarbeitung zu helfen - "Es gibt Psychologen, die das ehrenamtlich machen", erläutert Mohr. Weitere solche Angebote seien angedacht. Zudem absolvierten Ehrenamtliche eine Weiterbildung im Bereich Traumatherapie.

"Es gibt schon Momente, wo man selber sehr betroffen ist", berichtet Mohr von ihren Erlebnissen. Nach und nach lerne man zwar, sich abzugrenzen, aber "wenn man solche Menschen betreut, geht das auch ins Privatleben". Seit zwei Jahren engagiert sich die Ehrenamtliche, die beruflich im Medienmarketing tätig ist, in dem Bereich. Warum sie das auf sich nimmt? "Weil ich es kann", sagt sie mit einem Lächeln. Später erzählt sie, wie diese Aufgabe die Perspektive verändert: "Man merkt, wie dankbar man sein muss. Es ist keine Leistung, hier geboren zu sein, es ist ein großes Glück."