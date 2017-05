Fragebogen irritiert Rebländer

Baden-Baden - Rebland-Ortschaftsrätin Gabriele Hippler (SPD) ist irritiert: "Welche Absicht steckt hinter diesem ominösen Fragebogen?", fragte sie in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Steinbach. Gemeint ist ein Fragebogen, der den Absender Fachbereich Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung trägt (wir berichteten). Er wurde am 3.Mai an die Rebland-Ortsverwaltungen verteilt und ist an die Bürger gerichtet.

Auch die Rebland-CDU hält Skepsis für angebracht, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Allerdings empfiehlt sie, sich an der von der Stadtverwaltung eingeleiteten Fragebogenaktion zu beteiligen und den Fragebogen ausgefüllt abzugeben.

Bei der in den beiden Bürgerbüros und den Ortsverwaltungen durchgeführten Umfrage auf einem DIN-A4-Blatt geht es laut Verwaltung darum, nicht nur im Hinblick auf die Öffnungszeiten das "Angebot ständig" zu verbessern und zu "optimieren". Ortschaftsrätin Hippler stört sich jedoch an der Reihenfolge der verwendeten Begriffe wie "Bürgerbüro" und "Ortsverwaltung". "Für die Rebländer sind die Ortsverwaltungen die erste Anlaufstelle, nicht das zwölf Kilometer entfernte Bürgerbüro", sagt sie im Gespräch mit dem BT. Und sie fürchtet, dass mit "irreführenden Wortspielereien" Fakten geschaffen werden sollen, um Argumente gegen die Ortsverwaltungen zu sammeln.

Das Begriffspaar wird in der zweiten Frage verwendet. Dort heißt es "Wie oft pro Jahr kommen Sie ins Bürgerbüro oder zur Ortsverwaltung?" "Was möchten Sie in unseren Ortsverwaltungen erledigen?", lautet die dritte Frage, und bei der vierten Frage wird in einer Möglichkeitsform nur noch das Wort "Bürgerbüro" verwendet. Die Bezeichnung "Ortsverwaltung" taucht in der auf die Zukunft gerichteten Frage überhaupt nicht mehr auf, was die Ortschaftsrätin misstrauisch macht.

Wer als Rebländer die vierte Frage - "Wäre es für Sie praktisch, dies in einem unserer Bürgerbüros zu erledigen?" - bejahe, würde in die Falle tappen. Denn im Umkehrschluss bedeute dies, dass künftig auf die Rebland-Ortsverwaltung in Steinbach mit den Verwaltungsstellen Varnhalt und Neuweier gänzlich verzichtet werden könne, befürchtet die SPD-Rätin. Das ist für sie eine "unerhörte" Vorstellung.

Im Rebland sei man inzwischen gegenüber der "einseitigen, unerklärten und nicht abgesprochenen Vorgehensweise" von Oberbürgermeisterin Margret Mergen äußerst empfindsam, sagt Hippler: "Der Ortschaftsrat wurde über diese Fragenbogenaktion im Rebland nicht informiert. Frau Mergen hatte es nicht für nötig befunden, im gemeinsamen Gespräch nach dem Ortsrundgang am 3. Mai in Neuweier darauf hinzuweisen, dass am selben Tag diese Fragebogenaktion gestartet wurde."

Auch Hermann Winterhalter, CDU-Ortschaftsratsmitglied und Fraktionschef, ist verwundert über die Art und Weise, wie diese Fragebogenaktion gestartet worden ist. So seien noch nicht einmal die Ortsverwaltungen in die Formulierung der Fragen einbezogen worden. Die CDU Rebland habe nichts dagegen, wenn die Verwaltung ihr Angebot für die Bürger optimieren wolle. Insbesondere die Frage, ob es für die Bürger praktisch wäre, die Arbeiten im Bürgerbüro der Stadtverwaltung zu erledigen, könne jedoch dahingehend verstanden werden, dass die Stadtverwaltung die Ortsverwaltungen schwächen beziehungsweise dort weiteres Personal einsparen wolle. Winterhalter macht deutlich, dass ein solches Anliegen auf den entschiedenen Widerstand der CDU Rebland stoßen würde.

Hippler ruft zudem die Verpflichtung des Eingemeindungsvertrags von 1972 in Erinnerung, in dem den drei ehemals selbstständigen Gemeinden Neuweier, Steinbach, Varnhalt jeweils eigene Ortsverwaltungen garantiert wurden. Sie führt weiter aus: "Anders als Haueneberstein und Sandweier waren nur wir 2004 im Rebland bereit, die drei Ortsverwaltungen zusammenzulegen und aus Kostengründen auf zwei Ortsvorsteher zu verzichten."

Was die Ortschaftsrätin ebenso ärgert, sind die zehn bei der dritten Frage angeführten Aufgaben in den Ortsverwaltungen. "Das ist nur ein Bruchteil von den vielen Aufgaben, die von den Mitarbeitern tatsächlich abgearbeitet werden", sieht sie die Kompetenz der Rathausangestellten unterminiert. Das sieht Hermann Winterhalter ähnlich. Es werde bei weitem nicht nach allen Dienstleistungen gefragt, die in den Ortsverwaltungen angeboten werden, heißt es bei ihm.

In der Info-Broschüre der Verwaltung "Das Baden-Badener Rebland" können diese Dienstleistungen im Einzelnen nachgesehen werden. Winterhalter unterstreicht, dass es sich bei den Ortsverwaltungen um die besten Bürgerbüros handle, deren Schwächung keinesfalls hingenommen werden könne. Hippler verweist zudem auf das landwirtschaftlich geprägte Gefüge im Rebland mit einer "völlig anderen Bedarfs- und Bevölkerungsstruktur".

Kommentar