Allee-Baustelle: Spannung vor Test-Beginn Von Henning Zorn Baden-Baden - Bei den am Montag begonnenen Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke der Lichtentaler Allee, die unter dem Bus-Umleitungsverkehr wegen der Leopoldsplatzbaustelle gelitten hat, will die Stadt den Aufwand zunächst einmal in Grenzen hatten. Darauf wies Daniel Wöhrle, Leiter des Baubetriebshofes, gestern bei einem Pressegespräch hin. "Wir machen hier tatsächlich keine grundlegende Sanierung, sondern lediglich Reparaturarbeiten", sagte er. Betroffen ist vor allem im Bereich des Museums Frieder Burda die östliche Seite der Allee (zur Oos hin). Dies liegt offensichtlich an der dort sehr ausgeprägten Neigung der Fahrbahn, wodurch hier besonders starke Schubkräfte der Busse auf die Straßenoberfläche einwirken. Man habe an mehreren Stellen in die Tiefe gegraben, erläuterte Wöhrle, um etwas mehr über den alten Straßenaufbau der Lichtentaler Allee zu erfahren. Dabei habe sich gezeigt, dass hier nur eine mit drei Zentimetern Asphalt sehr dünne Deckschicht vorhanden ist, unter der eine Lage Teerschotter liegt - sicherlich etwas wenig für die große Bus-Belastung. Eine große Sorge des Gartenamtes hat sich nicht bestätigt: Bei mehreren Aufgrabungen wurden im Bereich des Straßenaufbaues keine Wurzeln von Alleebäumen gefunden. Somit bestehe wohl auch keine Gefahr, dass edle Bäume unter den jetzigen Arbeiten leiden könnten, so Wöhrle. Bei den Reparaturarbeiten hat man bereits mehrere kleinere Schadstellen geflickt. Die einzige etwas größere Baustelle befindet sich noch beim Museum Frieder Burda, wo auf einer Länge von 20 Metern die östliche Fahrbahnseite erneuert wird. Der Bus- und Kutschverkehr kann diese Stelle relativ problemlos auf der anderen Straßenseite passieren, eine Ampelregelung ist nicht erforderlich. Verzögerungen für die Busse habe es bislang durch die Arbeiten nicht gegeben, betonte Daniel Wöhrle. Dieser 20 Meter lange Streifen ist als Testfläche vorgesehen. Heute wird hier eine insgesamt 16 Zentimeter dicke Deck- und Tragschicht eingebaut, die ab Freitag bereits befahren werden kann. Die Verwaltung will dann nach Aussage Wöhrles "einige Wochen beobachten, ob das hält". Für den "normalen" Verkehr auf der Lichtentaler Allee sei eine solche Straßenoberfläche sicherlich ausreichend, aber man wisse noch nicht, ob der zusätzliche Asphalteinbau auch den schweren Bussen Stand hält. Falls sich die Fahrbahnreparatur "mit angemessenem Aufbau" als ausreichend herausstellt, dann kann man auch noch in anderen Problembereichen der Allee so vorgehen. Erweist sich die Testfläche allerdings doch als nicht widerstandsfähig genug, dann wird die Stadt mehr Aufwand betreiben müssen mit einem erheblich umfassenderen Neuaufbau der Straße.

