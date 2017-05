Einbürgerung: Zu Rechten kommen Pflichten

Baden-Baden - Menschen aus 128 Nationen leben in Baden-Baden. Sie stellen mit 10209 Einwohnern 18,5 Prozent der hiesigen Bevölkerung. OB Margret Mergen hat nun am Dienstag, am Tag des Grundgesetzes, das am 23.Mai 1949 verabschiedet wurde, im Rathaus 37 eingebürgerte Neu-Baden-Badener empfangen.

Darunter waren auch 31 Neubürger, die trotz damals ausgefallener Einbürgerungsfeier bereits im letzten Herbst ihre Einbürgerungsurkunde erhalten haben.

Die Zahl der gestellten Einbürgerungsanträge stieg zwischen 2015 und 2016 von 121 auf 141, die der abgeschlossenen Fälle von 71 auf 83. Im laufenden Jahr wurden bis zum Stichtag 18. Mai 68 Anträge gestellt, von denen 52 abgeschlossen werden konnten.

Spitzenreiter unter den Herkunftsländern der Antragsteller sind Rumänien, die Ukraine und Großbritannien. Ob im letzteren Fall wohl der "Brexit", Großbritanniens Austritt aus der EU, eine Rolle spielt? Jedenfalls ließ OB Mergen diese Frage anklingen, ehe sie feststellte: "Die ganze Welt lebt in Baden-Baden!"

Sie wies die Menschen, die sich für einen deutschen Pass entschieden haben, auf die Rechte, aber auch Pflichten hin, die damit verbunden seien. "Sie dürfen schon im September bei der Bundestagswahl wählen", sagte sie. Die erfolgreichen Antragsteller hätten sich für ein Land entschieden, in dem es unter anderem ein Recht auf Meinungs- und Religionsfreiheit ebenso gebe wie ein Demonstrationsrecht.

Allerdings sei eine Einbürgerung auch mit Pflichten verbunden. Dazu gehöre es, dass die Neubürger zu diesen Grundrechten stehen, sie auch anderen zubilligen und Verantwortung für den Erhalt dieser Werte übernehmen. "Wir lernen voneinander", sagte Mergen in Bezug auf die bereichernde Vielfalt durch Mischung der Kulturen und Nationalitäten und ein dadurch gestärktes Gemeinschaftsgefühl.

Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Svetlana Bojcetic, die diesen Schritt nach eigenen Angaben vor 35 Jahren selber wagte, sagte unter anderem, die Neubürger besäßen nun "die rechtliche Ausstattung zur Wahrnehmung ihrer Bürgerschaft". Integration bedeute jedoch nicht nur das Erlernen der Sprache oder das Ausüben oder Erlernen eines Berufs. Es sei vielmehr ein gemeinsamer Prozess. Man müsse den Menschen auch Chancen bieten, sich integrieren zu können, mahnte sie an. Und an die Neubürger appellierte sie: "Helfen Sie uns, Stadt und Land zu gestalten!"

Die beiden Blechbläser der Stadtkapelle Steinbach, Jeremias und Noah Seebacher, begleiteten den von der gemeinsam gesungenen Nationalhymne beendeten Festakt.