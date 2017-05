"Grande Cuisine" fürs eigene Zuhause

Von Sarah Reith Baden-Baden - Ganz egal, ob weltberühmte Politiker, arabische Scheichs oder andere illustre Gäste in Brenners Park-Hotel übernachten: Verköstigt werden sie seit mittlerweile fünf Jahren von Paul Stradner und seinem Team. Jetzt hat der Sternekoch sein erstes Buch veröffentlicht. Stolze 280 Seiten ist das Werk mit dem Titel "Grande Cuisine" dick. Und wer es als Koch-Laie durchblättert, kann von der Komplexität der Rezepte und Kreationen durchaus erst einmal eingeschüchtert sein. Wenn Stradner beispielsweise "Ceviche von der Gelbflossenmakrele" zubereitet, serviert er den Fisch mit Urkarottenpüree, Urkarottenkugeln, Karottenpüree, Karottenhalbkugeln, Selleriepüree und Orangengelee. Und ein so simpel klingendes vegetarisches Gericht wie "Karotte orientalisch" besteht aus den Komponenten Fingermöhre, geschmorte Bundkarotte, geschmorte Urkarotte, Couscous, Kerbelemulsion, Joghurtschaum, Karottenpüree, Kreuzkümmel-Eis und einer Garnitur aus Kichererbsen und Korianderkresse. Dennoch handle es sich nicht um ein reines "Coffee table book", betonte der in Baden-Baden lebende Autor und Radiomoderator Carsten Otte am Mittwoch bei der Präsentation des Werks in Brenners Park-Hotel. Otte hat die Texte über das Konzept der Grande Cuisine, das Brenners und über Stradner selbst beigesteuert, die die Rezepte des Kochs und die beeindruckenden Fotografien von Lukas Bidinger in dem Band ergänzen. Tatsächlich würde sich das Buch auch als eleganter Blickfang zum Durchblättern auf einem Couchtisch (Englisch: Coffee table) gut machen. Aber, das wollte Otte als passionierter Hobbykoch deutlich machen: Das Buch ist nicht nur zum Anschauen gedacht. Auch zuhause ließen sich große Teile der Rezepte wirklich nachkochen. Sein Tipp: Es müssten ja nicht alle Komponenten eines Gerichtes auf einmal sein - schließlich habe man zur Vorbereitung nicht so viele Hände zur Verfügung wie in einer Hotelküche. Man könne ja auch mit zwei oder drei Komponenten auf einmal anfangen. Wenn das Resultat am Ende "Fast so wie bei Paul" schmecke, sei man trotzdem schon sehr weit gekommen. Schließlich hat Paul Stradner bereits eine steile Karriere gemacht: 1981 in Graz geboren, sammelte er Erfahrung in einigen der besten Restaurants Europas. 2012 wurde er Küchenchef von Brenners Park-Restaurant. Drei Monate später ehrte ihn der Guide Michelin mit dem ersten Stern, 2014 folgte der zweite, 2016 verlieh ihm der Gault & Millau den Titel "Aufsteiger des Jahres". Ob er sein Buch "Grande Cuisine", "große Küche" nennen soll, darüber hat der Sternekoch trotzdem länger nachgedacht. "Aber wir sind im Grandhotel", erläuterte er - wohin könne die "Grande Cuisine" besser passen? Zum Grandhotel Brenners hat er eine besondere Verbindung, wie Hoteldirektor Frank Marrenbach verriet: Immerhin habe Stradner hier seine Frau kennengelernt. Mit ihr und seinen zwei Kindern lebt der Österreicher in Bühl. An seinem ersten Kochbuch hat er ein Jahr lang gearbeitet, wie er am Mittwoch berichtete. "Bis zu dem Zeitpunkt, als ich es das erste Mal in der Hand hatte, hatte ich ein bisschen Angst", gestand der zurückhaltende Sternekoch. Nun, da er das Ergebnis gesehen habe, sei er zufrieden und könne den Band guten Gewissens zu seinen Lieblingskochbüchern ins Regal stellen. Das Kochbuch "Grande Cuisine" von Paul Stradner ist im Matthaes Verlag erschienen und kostet derzeit 69,90 Euro (Subskriptionspreis).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Murzarella" und ihre "Puppen" Baden-Baden (gib) - Die Künstlerin Sabine Murza leiht unter dem Namen "Murzarella" als Bauchrednerin ihre Stimme drei "Puppen" (Foto: gib): Der respektlose Kakadu "Dudu", die Kanalratte Kalle und die Dame Adelheid reizen bei Auftritten die Lachmuskeln der Zuschauer. » Weitersagen (gib) - Die Künstlerin Sabine Murza leiht unter dem Namen "Murzarella" als Bauchrednerin ihre Stimme drei "Puppen" (Foto: gib): Der respektlose Kakadu "Dudu", die Kanalratte Kalle und die Dame Adelheid reizen bei Auftritten die Lachmuskeln der Zuschauer. » - Mehr Gernsbach

Gegen "Blasen am Herd" gefeit Gernsbach (ham) - Vor Blasen an der "Herdplatte des Lebens" wollen Walter Westhoff und Bernd Werner die Schüler der Handelslehranstalt Gernsbach (Foto: Metz) bewahren. Beim ersten Unternehmertag erzählten der Verkaufsförderer und der Sternekoch, worauf es in der Arbeitswelt ankommt. » Weitersagen (ham) - Vor Blasen an der "Herdplatte des Lebens" wollen Walter Westhoff und Bernd Werner die Schüler der Handelslehranstalt Gernsbach (Foto: Metz) bewahren. Beim ersten Unternehmertag erzählten der Verkaufsförderer und der Sternekoch, worauf es in der Arbeitswelt ankommt. » - Mehr