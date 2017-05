Talentierte Stimmen und fetzige Rhythmen Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Gemeinsam" stand in großen Lettern über dem Programm des Jahreskonzerts, mit dem das Gymnasium Hohenbaden am Dienstagabend frenetische Beifallsstürme entfesselte. Gemeinsam hatten sich Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen unter Leitung ihrer beiden Musikpädagogen auf das bedeutende Ereignis vorbereitet. Das Orchester stand unter dem Dirigat der noch recht neuen Musiklehrerin Katharina Ebert. Chor und Combo studierte Achim Fessler ein, der eigentlich "Ent-Fessler" heißen müsste; so hinreißend lockte er Publikum und Mitwirkende aus der Reserve und brachte den ganzen Saal zum Swingen. Kein Wunder also, dass Direktor Jürgen Kempf im Vorgriff auf sein Ausscheiden zum neuen Schuljahr der Gemeinschaft seiner "wunderbaren Schule" nachtrauerte. Damit war er schon beim zweiten Punkt des Abends: Nachdem "Morgenstimmung" und "In der Halle des Bergkönigs" aus der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg unter Leitung von Katharina Ebert zunächst romantisch, dann aber nach Troll-Manier schrill und koboldhaft verklungen waren, kam Beethoven: Der 2. Satz, das Allegretto aus der 7. Sinfonie A-Dur, sollte es werden. Gern wird dieses Stück, aus dem Trauer und Weltschmerz sprechen, bei Staatsbegräbnissen eingesetzt... Für die jungen Sinfoniker hieß es höchst lebensnah und lehrreich, sich gemeinschaftlich mit einer schwierigen Aufgabe auseinander zu setzen und positive Impulse daraus zu gewinnen. Mit der rot beschlipsten Combo und den tänzelnden gelben Schuhen, ohne die Fessler keine Bühne betritt, änderte sich die Tonlage hin zu fetzigen swingenden Rhythmen. "Smooth", "S'Wonderful" und "Night in Tunesia", erfüllt von träumerischen Klarinetten-Klängen, die Johanna Matusche in die afrikanische Nacht entsandte, umfing den Saal das schöne Gefühl von Gemeinsamkeit. Antonia Faude, Tabea Rauchfuß und Felicia Schulz, die mit Genugtuung die Leute im Parkett groovend wippen sahen, hatten noch etliche Aspekte zum Thema "Gemeinsam" in petto, und den Beweis für ihre Thesen von "Verantwortung, Gruppendynamik, Klangkörper und Wachsen" illustrierte der Abend nachvollziehbar. Bei "Singing-Pool", dem chorischen Einsatz von Schülern aller Altersstufen, Eltern, aktiven Lehrkräften und Pensionären, versammelte sich nunmehr auf der Bühne alles, was den gemeinsamen Wohlklang steigerte. Chor, dann Chor und Combo, Combo allein, Chor, Orchester und Solisten - sie boten ein Programm, das weder Gospel, Spiritual, israelische und amerikanische Folklore, Pop und Klassik ausließ, um die Vielfalt des Musikunterrichts zu präsentieren. Verschweigen darf man allerdings auch nicht, dass im Hoba Jungen und Mädchen (noch) zu finden sind, die über außerordentliche solistische Fähigkeiten verfügen. Zum Dahinschmelzen waren die Beiträge "In the Rain" und "Sister Moon" mit den Saxofonistinnen Marie-Sophie Hepp und Felicia Schulz. Beim "Pop-Concerto" brillierte Laura Leihenseder am Klavier, und beim Finale, an dem sich alle gemeinsam beteiligten, zogen zwei Stimmen jubelnde Bewunderung auf sich: Julia Ketterer, die zuvor bereits mit einem wundervollen Timbre auffiel, und Christoph Ullrich, der im schrägen Outfit "Hit the Road, Jack" darstellte, also den, der sich laut Übersetzung "verpissen" soll. Das galt aber nicht für jene zehn Mitwirkenden, die nach Abi und Auslandsjahr das Ensemble des Hoba schrumpfen lassen. Deshalb sollte ein ausführlicher "Werbeblock" doch bitte Gehör beim dringend gesuchten Nachwuchs finden!

