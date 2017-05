Von Florian Krekel

Iffezheim - Ruhig geht es zu im OP An der Rennbahn 16 in Iffezheim. Zu hören ist nur das Beatmungsgerät, das in seinen Dimensionen und mit seinen dicken, gerippten Gummischläuchen mehr an den Motorraum eines Autos denn an ein sensibles OP-Gerät erinnert. Aus dem Hintergrund dringt ein dumpfes Wiehern von draußen durch die Mauern der Pferdeklinik. Der Patient im OP, eine 18 Jahre alte Stute, hängt an dicken Tragegurten, die in einen massiven Kranhaken eingeklinkt sind.

Die Beine sind zusammengebunden, bis auf den hinteren rechten Lauf. Dort näht Dr. Stefanie Petzoldt gerade nach einer Griffelbeinoperation die Wunde wieder zusammen. Für die neun Tierärzte in der Iffezheimer Pferdeklinik ist das eine Routineangelegenheit. Sie behandeln alles, von orthopädischen Dingen über Knochenbrüche bis hin zu äußerst lebensbedrohlichen Darmverdrehungen, sogenannten Koliken.

Besonders vor und während der Rennen auf dem Iffezheimer Turfgelände haben sie viel zu tun. So auch in dieser Woche. Denn dann kommt zur normalen Behandlung der Klinikpatienten auch noch die Versorgung, Begutachtung und Überwachung der Rennpferde auf dem Bahngelände. Die Klinik und ihre insgesamt 35 Mitarbeiter sind dann voll ausgelastet. Und das bei weitem nicht nur wegen der Behandlung von Verletzungen bilanziert Klinikchefin Petra Ohnemus. Sondern auch, um Rennpferde im Rahmen der Auktion in Augenschein zu nehmen, die Tiere durch physiotherapeutische Maßnahmen für die Rennen fit und lockerzumachen oder um Bauchschmerzen und andere Stresssymptome zu behandeln, die durch Transport und Aufregung vor dem Rennen entstehen könnten.

An den Renntagen selbst sind die Ärzte mit zwei mit Medikamenten vollbepacken Fahrzeugen auf der Grasbahn unterwegs, um bei Notfällen sofort eingreifen zu können. Schwere Verletzungen würden jedoch immer seltener, freut sich Ohnemus. Die Bodenqualität der Turfbahnen steige kontinuierlich, Blessuren wie Knochenbrüche gingen deutlich zurück.

Zudem verbesserten sich die Behandlungsmethoden stetig. Das im Volksglauben immer noch verbreitet Diktum, ein Knochenbruch bei einem Pferd sei gleichbedeutend mit dem Tod, stimmt längst nicht mehr, insistiert Ohnemus im BT-Gespräch und geht zu einer Box mit einem drei Jahre alten Hengst. Er hat sich den hinteren linken Lauf gebrochen, "aber alles verheilt sehr gut, und er hat sogar gute Chancen, wieder auf die Rennbahn zurückzukehren." Galopper, bei denen dies nicht mehr möglich sei, gingen häufig in die Zucht oder würden zu Freizeitpferden. "Die oft kolportierte Wegwerfkultur der Pferde gibt es nicht." Nur ganz selten, bei einem komplizierten oder schwerwiegenden Trümmerbruch, müsse manchmal noch ein Tier eingeschläfert werden. "Generell werden Rennpferde aber wie rohe Eier behandelt. Schließlich leben Trainer und Besitzer von ihrem Erfolg und somit davon, dass mit den Tieren gut umgegangen wird", sagt Ohnemus.

Und genau dieser Erfolgswille beschert der Klinik, die nicht nur Galopper, sondern auch Spring- und Freizeitpferde behandelt, auch unter dem Jahr einiges zu tun. Denn oft werden Vollblutpferde in die Klinik gebracht, um etwaigen Leistungseinbußen auf den Grund gehen zu können. Das entscheidende Organ ist dabei meist der Kehlkopf: Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie viel Luft ein Rennpferd bekommt und wie leistungsfähig es ist, erklärt Ohnemus. Ansonsten behandelt die Klinik häufig auch Fehlstellungen bei Fohlen, die bereits kurz nach der Geburt korrigiert werden müssten, und hilft bei der Zucht. Spezialisiert sind die Iffezheimer aber auf Koliken. Deshalb ist die Klinik auch rund um die Uhr mit einem Notfallteam besetzt, denn bei den Darmverdrehungen sei stets Eile geboten. Die häufigsten Beschwerden bei Rennpferden seien jedoch Sehnenverletzungen, die heutzutage aber gut behandelt werden könnten, fasst Ohnemus zusammen.

Genaue Behandlungszahlen kann die Veterinärin nicht nennen, doch allein 600 Mal pro Jahr werden in Iffezheim Narkosen verabreicht, etwa 100 Koliken behandelt. Besonders in Frankreich genießen die Badener ein hohes Ansehen, die Tierarztdichte dort ist sehr gering, die nächste Pferdeklinik in Paris.