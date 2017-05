OB Mergen bewährt sich als Märchenkönigin Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Gestern morgen ist Oberbürgermeisterin Margret Mergen in die Rolle einer Märchenerzählerin geschlüpft. Vor den Drittklässlern der Theodor-Heuss-Schule, die sich im Alten Ratssaal auf bunten Sitzkissen vor der "Märchenkönigin" auf ihrem samtenen "Thron" versammelt hatten, las sie gut gelaunt zunächst den "Gestiefelten Kater" vor. Dies geschah im Rahmen des dritten Deutsch-Französischen Märchenfestivals, das vom Deutschen Zentrum für Märchenkultur "Märchenland" aus Berlin organisiert wurde. Bis zum 30. Mai wird es in Zusammenarbeit mit dem "Rectorat de Strasbourg" rund 40märchenhafte Veranstaltungen in Baden und im Elsass gegeben haben. Gefördert werden sie von der Baden-Württemberg-Stiftung und dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Unter dem Motto "Auf der Suche nach gemeinsamen Wurzeln durch Märchen und Legenden" und der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann lesen Politikerinnen und Politiker in deren Häusern oder in Schulen und reden mit den Kindern darüber, wie Politik gemacht wird. Märchenland-Geschäftsführerin Silke Fischer erläuterte die Absicht hinter dem Märchenfestival. So zählten Märchen zum immateriellen Weltkulturerbe, das es zu pflegen gelte. Märchen könnten komplexe Inhalte so herunterbrechen, dass sie alle verstehen. Sie seien international gut anwendbare emotionale Türöffner und darüber hinaus wichtig für die Sprachentwicklung. "Und Kinder sind auch Multiplikatoren", wies Fischer unter anderem auf die Breitenwirkung des Märchenerzählens hin. Dass die Wahl der vorgelesenen Märchen hier, im deutsch-französischen Grenzraum, auf den "Gestiefelten Kater" oder auch "Däumelinchen" fiel, ist kein Zufall. Denn ihre Originale stammen von dem französischen Schriftsteller Charles Poirot, die später von den Gebrüdern Grimm adaptiert wurden, so Fischer. Doch viel mehr als für Politik interessierten sich die Drittklässler für das Privatleben der OB. Was sie gerne esse, was sie in ihrer Freizeit am liebsten mache, ob ihr die Arbeit Spaß mache, welches ihr schönstes oder lustigstes Erlebnis war, welches Lieblingsfach sie in der Schule hatte. Und mit einem ganzen Riesenkorb weiterer Fragen löcherten sie ihre "Märchenkönigin" für eine Schulstunde im Rathaus. Gut gelaunt blieb Mergen den Kindern keine Antwort schuldig, und so manches Mal war auch das eine oder andere staunende "Oh!" aus Kindermund zu vernehmen. Diese Märchenstunde mit der OB wird den Kindern bestimmt lange in Erinnerung bleiben. Jetzt wissen sie wenigstens, wer da oben auf dem Berg in Wirklichkeit "thront" und dass die Oberbürgermeisterin noch weit mehr kann, als gut Märchen erzählen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Kindertheater und Märchenstunde Rastatt (red) - Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten am Sonntag gleich zwei Veranstaltungen im Schloss Favorite an. Das Karlsruher Figurentheater "marotte" präsentiert die Geschichte vom kleinen Maulwurf. Zudem gibt es eine Märchenstunde (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten am Sonntag gleich zwei Veranstaltungen im Schloss Favorite an. Das Karlsruher Figurentheater "marotte" präsentiert die Geschichte vom kleinen Maulwurf. Zudem gibt es eine Märchenstunde (Foto: pr). » - Mehr