Stadt testet neuen Blitzer

Baden-Baden - Er sieht aus wie ein alter Caravan oder das rückwärtige Teil eines Flugzeug-Transportanhängers, er hat Wiesbadener Nummernschild und in den vergangenen Wochen in der Kurstadt schon eine ganze Menge Autofahrer überrascht: der neue Blitzer, den die Stadtverwaltung derzeit testet.

BT-Leser Andreas Spindler ist das neue Gerät am Mittwoch in der Balger Straße aufgefallen. Da stand es kurz nach dem Zebrastreifen in Höhe der Einmündung Alemannenstraße am Straßenrand - dort gilt Tempo 30. Auch in der Lichtentaler Straße war der Anhänger schon im Einsatz, und gestern dann in der Rheinstraße. "Das Gerät wird derzeit von uns getestet. Über eine Neuanschaffung ist noch keine Entscheidung gefallen", hieß es gestern aus der Stadt-Pressestelle dazu.

Ernsthaft erwogen wird die Anschaffung dieses Blitzers aber offensichtlich schon, denn immerhin ist für den kommenden Freitag, 2. Juni, ein Pressegespräch anberaumt worden, bei dem die Apparatur mit dem Namen "Enforcement Trailer" der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Deshalb will die Stadtverwaltung auch vor diesem Termin gar nicht allzu viel über den neuen Blitzer verraten. Nur soviel ließ Pressesprecher Roland Seiter wissen: "Das Gerät arbeitet autonom und ist wie ein Anhänger transportabel." Das heißt: Während der Einsatzzeit muss nicht, wie bei anderen mobilen Überwachungsapparaten, zusätzlich auch Personal eingesetzt werden. Da sei auch schon mal eine 24-Stunden-Überwachung für einen Bereich zu machen, hieß es aus der Pressestelle. Schließlich gebe es öfter Hinweise aus der Bevölkerung, dass besonders in den Nachtstunden irgendwo schnell gefahren werde.

Während der Testphase hat das Gerät schon Temposünder erwischt - "einige Hundert sogar", wie es aus der Stadt-Pressestelle hieß. Wie viele genau und an welchen Stellen, das war gestern von der Stadtverwaltung allerdings nicht mehr zu erfahren. Nur soviel steht fest: Wer von der neuen Apparatur geblitzt wurde, der muss das Knöllchen auch zahlen - Testphase hin oder her.

BT-Leser Spindler bemängelte in seiner Mail an die BT-Redaktion den von ihm fotografierten Standplatz der Apparatur, die nur etwa drei Meter von einem Fußgängerüberweg entfernt sei. Das sei verkehrswidrig, meinte er. Doch das stimme nicht, hieß es aus der Verwaltung. Schließlich sei das Gerät nicht vor, sondern nach dem Zebrastreifen aufgestellt gewesen. Dort dürfe man auch entsprechend parken.

