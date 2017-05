Eröffnung der Mittelalterlichen Winzertage bei herrlichem Wetter

(sj) - Heute, Dienstag, 23. Mai, eröffnet im Gebäude des Regierungspräsidiums in Karlsruhe am Rondellplatz eine Ausstellung unter dem Titel "Der wahre Drais". Die Schau rund um den Fahrradpionier umfasst rund 40 Schautafeln (Themenfoto: S. Jehle/av). » - Mehr

(mig) - Weit hinaus ins Land geht der Blick von der Friedenskapelle auf dem Hörchenberg in Sasbachwalden. Sie ist das Ziel eines neuen Pilgerwegs, der am Bühler Friedenskreuz beginnt. Initiiert hat ihn Monika Bürk-Finkbeiner (Foto: mig). Eröffnung ist am Sonntag, 28. Mai. » - Mehr

Bühl