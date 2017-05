Figaro in der Welt von "Dallas" und "Denver Clan" Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen." Der Titel "Figaros Hochzeit" weckt beim Kenner sofort im Hinterkopf die Erinnerung an den Figaro, der seinem Dienstherrn, dem Grafen Almaviva, Paroli bietet. Doch nicht Mozarts Oper, sondern die fast zeitgleich entstandene Komödie des französischen Dichters Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732 - 1799) ist hier gemeint. Die letzte Produktion "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit" markiert mit seiner Premiere am 9.Juni 2017 das nahende Ende der Theatersaison 2016/17. Als erprobter Komödienregisseur wurde Thomas Höhne mit der Inszenierung dieses geistvollen Intrigenspiels betraut. Wie sich im Pressegespräch auf der Probenbühne herausstellte, gewannen hitzige Diskussionen sowohl mit dem Ensemble als auch dem Team von Dramaturgie (Kekke Schmidt), Musik, Kostüm und Bühnenbild der Handlung durchaus aktuelle Aspekte ab. Nicht ohne Hintersinn führt sie ins Ambiente der 80er Jahre Amerikas, lässt sich aber durchaus auch auf heutige "political incorrectness" ein. Nachvollziehbar für das Feudalsystem jener Tage unterlag die Erstaufführung dieses hochpolitischen Stückes, das nicht an gesellschaftskritischen Monologen und bissiger Satire spart, sechs Jahre lang der Zensur, bevor es sich als meistgespielte Komödie an französischen Theatern durchsetzte. Es geht um den lüsternen Grafen Almaviva, der bereut, im Rahmen seiner Vermählung mit der Gräfin auf das bis dahin gängige Vorrecht "Ius primae noctis", also das "Recht der ersten Nacht" mit seinen weiblichen Untertanen auszukosten, zu verzichten. Er hat es auf die Kammerzofe Suzanne (Susan) abgesehen, die wiederum vor der Hochzeit mit Figaro steht. Nicht nur Ehe- und Vertrauensbruch kündigen sich an, sondern aufgrund zahlreicher Konfusionen, die eines ganzen Tableaus handelnder Personen bedürfen, jede Menge Irrungen, Wirrungen und Intrigen, bevor die Gesellschaft durch beherztes Vorgehen zur Raison gebracht wird - vorerst. Das Ganze komme im Gewand einer "vitalen, schnellen und turbulenten Sommerkomödie" daher, die sich nicht in barocker Pracht abspiele, sondern im Amerika von "Dallas" und "Denver Clan". Riesige aufblasbare Gummitiere und Palmen evozieren den Plastikcharme einer Poolparty der US-High-Snobiety. Höhne charakterisierte die Akteure als ein "in sich geschlossenes System mit eigenem Wertekatalog, dessen Politik nicht weniger rückwärtsgewandt sei als die des Absolutismus am Vorabend der Französischen Revolution". Während die Gräfin unter der damaligen Frauenrolle leidet, dirigiert "Susan" mit List und Diplomatie ihre beiden Schicksale in die von ihnen gewünschte Richtung. Dass sie sich nicht in eine Opferrolle fügen muss, gefiel Maria Thomas im Pressegespräch. Doch bevor sich am Ende dieses turbulente, lückenlos gesponnene Intrigengefüge in Wohlgefallen auflöse, gleiche die Spannung einem "Tanz auf dem Vulkan", schilderten Regisseur und Darstellerin. Ach ja, und Mozart-Musik wird auch zitiert, dafür sorgt Hans-Georg Wilhelm. Es spielen: Oliver Jacobs (Graf), Sonja Dengler (Gräfin), Patrick Wudtke (Figaro), Maria Thomas (Suzanne). In weiteren Rollen: Constanze Weinig, Hendrik Pape, Lilli Fee Schulz, Simon Mazouri, Berth Wesselmann und Dimetrio-Giovanni Rupp. Regie: Thomas Höhne, Bühne: Steven Koop, Kostüme Ilona Lenk.

