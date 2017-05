Eitel Sonnenschein sorgt für heitere Minen









Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Musik, Schauspiel, Kunst, Wein, gutes Essen und jede Menge heitere Gesichter: So dürfte den Festbesuchern die 39. Mittelalterlichen Winzertage in Erinnerung bleiben. Nach einem sehr gut besuchten ersten Festabend herrschte am Wochenende zwei Tage Besucheransturm. Im historischen Städtl gab es bisweilen kaum ein Durchkommen. In etlichen Höfen, Hallen, Schuppen und Zelten boten die veranstaltenden Vereine entlang der Festmeile den Besuchern viele Sitzgelegenheiten und dazu ein Musikprogramm. So spielten etliche Blaskapellen aus der Region über die drei Tage beispielsweise im Hof der Stadtkapelle. Erstmals hatte der Hundesportverein seine stark frequentierte Flammkuchenbäckerei mit einem Festzelt und einem Unterhaltungsprogramm erweitert. Die Folge: neues zentrales Festgeschehen vom Postplatz bis zur Grabenstraße. Die verpflichteten Künstler, wie etwa die "Saschwaller Buremusik", zogen von Platz zu Platz und vermittelten den Gästen mit ihren Mundartliedern ein authentisches Ambiente. Wie eine natürliche Bühne, so wirkte die Wiese vor der Stadtmauer, auf der die Landsknechte ihr Lager aufgeschlagen hatten. Dort präsentierten sich einige Künstler, etwa die Musiker des Acherner Flötenkreises mit seltenen Flötenvarianten. Die vielen Zuschauer genossen im Licht der Abendsonne die Tanzaufführungen der Bürgerinnen und der Gauklerinnen. Bei Einbruch der Dunkelheit begeisterte der Jongleur Jonas Sieger mit einer Feuershow. Tagsüber hantierte er mit Zange und Draht, um beispielsweise ein 25 Kilo schweres Kettenhemd zu zeigen. Passend hierzu gab es Kettenhandschuhe sowie eine Kettenhaube. Nur mit Glück gelang es einigen Besuchern, einen begehrten Sitzplatz im Schatten beim Gesangverein Erwin vor der Alten Schule zu ergattern. Die Musik der dort spielenden Live-Bands unterhielt die Gäste bis zum "Kaffeehaus" der katholischen Frauengemeinschaft. Trotz eines am Samstag kurzeitig aufgebauten Bauernmarktes wirkte der Sternenplatz dagegen verweist. Erst beim ehemaligen Nordtor im Städtl konnten die Besucher wieder in die nachempfundene Atmosphäre des Mittelalters eintauchen. Dieser Platz mit überdachten Sitzplätzen ist seit diesen Winzertagen in der festen Hand der Steinbacher Höllenteufel. Der Duft ihres gerösteten Bratenfleisches zog durch das enge Städtl und vermischte sich mit dem süßen Aroma des Waffelstandes, wo die Feuerwehrleute kräftig am Backen waren. Einzelne Figuren, wie der "Stadtknecht" und "Addel der Bettler" rundeten die mittelalterlichen Eindrücke ab. Zwischendurch eilte die in alter Montur gekleidete Jugendfeuerwehr, begleitet von einem lautstarken Signal, mit einem alten Handlöschwagen durch die Menge. Ruhiger ging es dagegen bei den Meistern zu, die ihr altehrwürdiges Handwerk aus früheren Zeiten demonstrierten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Lichtenau

Liebeserklärung an die Heimat Lichtenau (asc) - Der badische Liedermacher und G′schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". Mitgebracht hatte er seine drei Mitspieler der Gruppe "GrenzFreakwenz" (Foto: Liedtke) » Weitersagen asc) - Der badische Liedermacher und G′schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". Mitgebracht hatte er seine drei Mitspieler der Gruppe "GrenzFreakwenz" (Foto: Liedtke) » - Mehr