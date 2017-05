Bald Verkehr in zwei Richtungen?

Damals hatten sich Anwohner aus der Leopoldstraße mehrfach über das angestiegene Verkehrsaufkommen beklagt, weil während der Bauarbeiten am neuen Roomers-Hotel in der Lange Straße für mehr als ein Jahr die Einbahnregelung für ihren Straßenabschnitt aufgehoben war. Die Beschwerdeführer hatten schon damals gemutmaßt, dass die Verwaltung den Zweirichtungsverkehr endgültig einführen wolle. Das war aus dem Rathaus auf Nachfrage des BT aber verneint worden.

Wie aus den Verwaltungsunterlagen für den Gemeinderat hervorgeht, sollte sich das Gremium jedoch bereits im Januar mit dem Thema beschäftigten, und zwar nichtöffentlich. Die CDU-Fraktion lehnte das damals ab und forderte, bevor eine Entscheidung getroffen wird, eine Bürgerinformationsveranstaltung mit Anwohnern aus der Leopoldstraße, der Kernerstraße und der Mozartstraße zu veranstalten.

Dies ist bisher nicht geschehen - "wegen fehlender Personalkapazität im Fachgebiet Tiefbau", wie es in den Unterlagen der Verwaltung heißt. Trotzdem will man jetzt den entsprechenden Antrag beim Regierungspräsidium stellen. Diese Behörde ist zuständig, weil es sich bei der Leopoldstraße in diesem Bereich um eine Landesstraße handelt.

Die derzeitige Verkehrsführung stammt von 1979. Damals wurde festgelegt, dass der Verkehr in Richtung Schlossbergtunnel in diesem Bereich die Leopoldstraße benutzen soll, während die Autos in der Gegenrichtung über Balzenbergstraße und Beethovenstraße in die Lange Straße gelenkt wurden. Nur Autofahrer in Richtung Festspielhausgarage fahren seither über die Mozartstraße. Damit sollte, so hieß es damals, eine gerechte Lastenverteilung für die Anwohner erreicht werden.

Der im Zuge der Baustelle am Roomers-Hotel eingerichtete Zweirichtungsverkehr habe aber keine wesentlichen Beeinträchtigungen ergeben, heißt es in den Unterlagen für den Gemeinderat weiter. Zudem seien mit dem Zweirichtungsverkehr Vorteile verbunden: Die Festspielhausgarage, die bisher über einen 400 Meter langen Umweg angefahren werden musste, erhalte eine direkte Anbindung. Nicht zuletzt deshalb soll die geänderte Verkehrsführung nach dem Willen der Verwaltung auf Dauer eingeführt werden.

Ein Großteil der Autos, die in Richtung Westen unterwegs sind, werden nach Darstellung der Verwaltung weiter die Beethovenstraße nutzen, um in die Lange Straße zu gelangen. Für die Leopoldstraße erhöhe sich die Verkehrsbelastung in nachmittäglichen Spitzenzeiten um 50 Fahrzeuge pro Stunde. Der Lärmschutz für Anwohner sei heute schon auch für das höhere Verkehrsaufkommen gewährleistet.

Kommentar